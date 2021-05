El violador en serie que aterroriza Santo Domingo Oeste

Juan Salazar

juan.salazar@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Un violador en serie mantiene atemorizadas a mujeres residentes en Ba­yona, Las Palmas y Las Caobas del municipio San­to Domingo Oeste, don­de según las denuncias ha abusado sexualmente de por lo menos nueve fémi­nas.

El sujeto, según un vídeo captado por una cámara de seguridad, usa un suéter de mangas largas color negro con capucha y mascarilla para evitar ser reconocido, además de utilizar guantes para no dejar sus huellas.

Las mujeres que han si­do atacadas por el viola­dor viven solas o con niños pequeños, y residen en se­gundas o terceras plantas.

Testimonio

Una mujer de 51 años abusada sexualmente por el hombre el pasado 4 de mayo, reveló que se des­pertó asustada cerca de las 3:00 de la madrugada al ver a un hombre frente a ella que le puso un cuchillo en la garganta y le dijo que entregara el dinero que te­nía guardado.

Cuenta que aterrada le respondió que apenas te­nía 200 pesos en una carte­ra, que podía tomarlos, pe­ro que no le hiciera daño.

“Él tipo comenzó a bus­car dinero por todos la­dos y no encontraba, y me decía que dónde tenía el clavo (dinero que la gen­te reserva para cuando se presente una necesidad). Luego encontró un dinero que yo tenía en una gaveta, me quitó el teléfono y me violó”, detalló.

La mujer vive sola por­que sus cuatro hijos resi­den en el exterior y quedó tan traumatizada ese día que no podía hablar, aun­que presentó la denuncia en el destacamento policial y en la Fiscalía de Santo Do­mingo Oeste, donde prome­tieron investigar, pero toda­vía sin resultados.

Los hijos de la señora se enteraron de todos los deta­lles de la violación después que su madre pudo recupe­rarse del impacto que le ca­só la dolorosa experiencia.

La dama dijo que en una ocasión juntaron a cinco mujeres víctimas del vio­lador en la Fiscalía de San­to Domingo Oeste, y todas coincidieron en el modo de operar del agresor y la for­ma en que vestía.

Explicó que las autorida­des del ministerio público les sugirieron no compartir la información por las redes sociales o por medios de co­municación para no entor­pecer las investigaciones, pero asegura que ha pasado mucho tiempo y no ven re­sultados.

“Ese día una chica di­jo que fue violada en febre­ro y otra en abril. Entonces ¿cuándo lo van a agarrar, cuando mate una”, expresó la señora, quien asegura que cada día que pasa se sien­te peor, pese a que el hecho ocurrió el pasado 4 de ma­yo.

“Me siento aterrorizada y con temor de que otras mu­jeres padezcan lo que viví, me paso la mayor parte del tiempo encerrada, con mie­do de que vuelva”, manifes­tó casi el borde de las lágri­mas.

Mientras la hija de la víc­tima dijo que cuando su ma­dre puso la denuncia en la Fiscalía, se encontró que ya había otras similares de mu­jeres atacadas por un en­capuchado en horas de la madrugada, con la particu­laridad de que todas habitan en segundas y terceras plan­tas.

Un vídeo

El video que circula del violador fue realizado cuan­do salía de la casa donde su­puestamente abusó de una adolescente, a quien golpeó porque se resistió.

Otras víctimas

El primer caso de viola­ción sexual fue a una vene­zolana hace tres meses, pero no le hicieron caso y cuen­tan las afectadas que solo hasta que la Policía juntó a varias pudo determinar la magnitud del caso.

Citó los casos de una mu­jer que fue abusada sexual­mente en presencia de su hijo menor de edad, la vene­zolana que no le prestaron atención por ser la primera víctima y el de la adolescen­te a quien el agresor golpeó salvajemente porque se re­sistió a la violación.

El individuo, según los re­latos de las mujeres abusa­das, amenazó a algunas de sus víctimas con regresar si lo denunciaban y hasta llegó a decirle a una de ellas que tiene una llave maestra que le permite abrir las puertas de las viviendas.

“La Policía hasta el mo­mento de hoy supuestamen­te está trabajando, no se ha dado con la persona toda­vía”, explicó la joven que también declinó identificar­se, al igual que su madre, por temor a represalias del violador sexual.

Precisó que después del abuso sexual contra su ma­dre, se enteró de las viola­ciones a otras dos chicas en la misma zona.

Trauma

Dijo que su progenito­ra no ha podido conciliar el sueño con tranquilidad después del hecho, tuvo que ir al psicólogo, está siendo medicada y actual­mente duerme en la casa de una vecina.

CLAVES

Apariencia.

En el vídeo que se gra­bó cuando el agresor salía de la casa de las víctimas se observa a un hombre con suéter negro de capucha y un pantalón jean.

Vulnerable.

Una joven allegada a la familia de la mujer abusada de 51 años declaró que se siente vulnerable desde que supo lo que ocurrió a la familia de su amiga.

Énfasis

Pidió a las autoridades poner más empeño en la investigación de la denuncia, para evitar que otras mujeres pa­sen por ese trauma.