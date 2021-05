Astronauta ruso agradace la invitación de Abinader a RD

El astronauta ruso Oleg Novitskiy agradeció la invitación realizada por el presidente de la República, Luis Abinader al país, luego de que se hiciera viral una fotografía que tomó desde el espacio donde se aprecia la isla.

"Muchas gracias por la invitación Luis Abinader", escribió Novitskiy en su cuenta de la red social Twitter.

Thank you very much for the invitation, @luisabinader! ???? https://t.co/GkXj9vJ503