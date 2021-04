Diputada María Suárez Alcalá deja el PLD y se juramenta en el PRM

Javier Flores

Santo Domingo, RD

La legisladora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) María E. Suárez Alcalá se juramentó este viernes con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), luego de renunciar al expartido oficialista el día de ayer.

"Estamos trabajando para un cambio con transparencia y con honestidad y eso haremos nosotros, trabajar con honestidad para una mejor circunscripción. Trabajaremos con proyectos para seguir desarrollando nuestra comunidad", expresó Suárez.

Suárez actualmente es diputada por la circunscripción No. 3 de la provincia Santo Domingo y dijo que renunció del PLD tras discutirlo con su familia y equipo político ya que entiende que el elemento más constante en el devenir es el cambio, por lo que quienes están en la política, actúan en la búsqueda del bien común.

El acto de juramentación estuvo a cargo del presidente del PRM y ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza; el senador de la provincia de Santo, Antonio Taveras y el vocero del bloque de Diputados de ese partido, Julito Fulcar.

"Le decimos a quienes vienen por primera vez que este partido no nos pertenece, no es de los dirigentes, ni de la dirección política si no de aquellos que deciden hacer un buen trabajo y yo sé que la diputada Marisol seguirá haciendo un buen trabajo por su circunscripción", expresó Paliza.

El presidente del PRM agregó que en la próxima semana se estarían juramentando más dirigentes de otros partidos que "no se sienten representados con sus partidos y actualmente ocupan un cargo electivo.