Los posibles incentivos que incluirá el plan de desarme anunciado por Abinader

Saulo Mota Telemín

saulo.mota@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Luego de que las autoridades gubernamentales anunciara el plan de desarme nacional, la especulación sobre detalles sobre del proyecto creció, muchos requiriendo más información sobre el aspecto de recompra de armas de fuego que anunció el presidente Luis Abinader.

Y es que durante la introducción de la iniciativa, el presidente mencionó no solo este aspecto, sino una serie de incentivos para motivar a los ciudadanos a participar en el programa.

“Vamos a iniciar un innovador programa de recompras de armas ilegales con la colaboración de todo el sector social comunitario, sindical, religioso y empresarial, con los que el Ministerio de Interior y Policía abrirá canales de dialogo para su colaboración”, dijo el mandatario a mediados del pasado mes de marzo.

Pero el plan de desarme nacional no consta de un proceso de compra de arma, sino de una serie de operativos en selectas zonas del país donde, con ayuda de los líderes comunitarios, para que se recolecten la mayor cantidad de armas de fuego posibles.

Así lo afirmó el viceministro de Control de Armas de Fuego y Municiones, Víctor Castro, al ser entrevistado por este medio.

No obstante, el funcionario no descartó la idea de incentivos para que los ciudadanos con armas, legal o ilegal, las entreguen.

Esta sería la segunda parte del plan de desarme nacional, siendo la primera, donde se implementaron requisitos más estrictos para obtener la licencia de porte, algo que según Castro ya se está implementando en el Ministerio de Interior y Policía.

“La segunda fase es la entrega voluntaria de armas, y ahí se está confundiendo en que esa entrega voluntaria nosotros vamos a comprar armas, no. En la entrega voluntaria de armas pudiera haber un tipo de incentivo para que la gente se sienta más motivada aun a entregar esa arma, pero no es compra de arma”, expresó el titular de Control de Armas de Fuego y Municiones.

¿Qué incentivos entregarán?

Según Castro, esto dependerá de la comunidad donde se realice el operativo, ya que el mismo será implementado en conjunto con líderes comunitarios, a fin de crear un ambiente de confianza para las personas que entreguen sus armas.

“Nosotros pensamos hacer una intervención integral donde, por ejemplo, en un barrio donde el tendido eléctrico esté destruido, hay pocas bombillas, nosotros le reparamos el tendido eléctrico, le ponemos la bombilla, le intervenimos el barrio, le arreglamos las calles, la acera, los contenes”, explicó el funcionario.

No obstante, señaló que esto no significa que no puedan entregar incentivos individuales en ocasiones, dependiendo de la situación de quien lo haga.

Estos podrían oscilar entre una beca hasta una tableta electrónica, con el objetivo de que la persona en cuestión pueda “cambiar un instrumento de muerte” por algo que podría influir en su educación.

Lo que dijo el presidente

El plan de desarme fue anunciado originalmente por el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez, a finales del pasado febrero, y un mes después el presidente Abinader adelantó detalles del mismo, como el programa de incentivos.

Entre los beneficios citados por el mandatario está una “compensación atractiva”; la posibilidad de que esta no sea solo en efectivo, sino que incluirá cupones canjeables por cualquier producto en el sistema comercial.

También contempló un sistema de compensación para policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen y decomisen armas en sus labores y para quienes en la localización de armas ilegales.