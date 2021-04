Félix Portes llama a procuradora permitirle ver a su cliente Rafael Núñez de Aza

Ramón Cruz Benzán y Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El abogado Félix Portes, quien representa a Rafael Núñez de Aza, uno de los implicados en el caso Coral, vinculados a una presunta red de corrupción, llamó a la procuradora de la República, Miriam Germán permitirle ver a su cliente.

El jurista dijo que su defendido Núñez de Aza fue arrestado pasado las tres de la tarde y que desde ese tiempo no ha podido hablar con él.

“No entiendo las razones por las cuales ellos habiéndolos arrestados a las 3:00 de la tarde, me presento aquí para plantearle situaciones referentes a su familia, referente a su defensa y me prohíben verlo”, expresó Portes.

Insistió en que la Procuradora debe dar instrucciones para que se permita conversar con su cliente y sea respetado la tutele el derecho de defensa de su representado.

Exhortó a Miriam Germán que sea respetado la tutele el derecho de defensa de su representado, calificando la situación como una violación a sus derechos.

“El arresto de la persona activa un sin número de derechos, uno de ellos es el derecho a la defensa, defensa efectiva, activa y no obstaculizada ni manipulada”,

Además de Núñez de Aza fue apresado el exjefe de Seguridad de Danilo Medina durante su gobierno, Adáms Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Policía Nacional, Raúl Girón y el pastor Tanner Antonio Flete, durante la operación denominada Coral.

“El nuevo modelo penitenciario le prohíbe a él tener acceso a su abogado, reunirse con él en este momento tan crítico, no entiendo por qué a esta hora si él está custodiado no me dejan hablar con él aquí, y yo quiero que la procuradora General de la República tome cartas en el asunto porque la directora del Nuevo Modelo Penitenciario tiene reglas violatorias a los derechos fundamentales del as personas recluidas”, concluyó Portes.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso realizaron 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde desarrollaban sus acciones fraudulentas los prevenidos.