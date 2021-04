El testimonio de una familia que perdió a su hijo por beber alcohol adulterado

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

“No duró 10 minutos vivo en el hospital”, reveló ahogada en tristeza Faustina Otaño, madre del joven Ariel Montero Otaño, de unos 32 años, y quien falleció por la ingesta de la bebida adulterada denominada “Monday´s” en el sector de Los Sanjuaneros, en Santo Domingo Oeste.

Faustina, quien también ingirió de la bebida frozen pero no en gran cantidad, dijo que el sabor no era malo aunque al final predominaba un sabor amargo.

“Eso parecía un jugo tipo yun yun de sabor a fresa, piña y coco; yo lo estaba tomando y ni siquiera sabía alcohol el único que le salía un amargo era al de piña, todos pensábamos que era normal de la fruta”, explicó.

Otaño dijo que cuando ella llegó ya los jóvenes estaban “llenos de la bebida” porque tenían desde temprano tomando y ella solo decidió probar “un chín” porque había llegado de la clínica de visitar a un pariente que estaba ingresado por otros padecimientos.

Tiempo más tarde decidieron terminar el “coro” y cada quien se fue a su casa sin ningún malestar, testifica Otaño.

La siesta que parecía estar normal producto de “una resaca” resultó siendo las últimas horas de vida de su hijo.

Cuando los padres del joven acudieron a su habitación para ver cómo había amanecido porque ya estaba tarde y no se levantaba lo encontraron sudando completamente y se paró a vomitar.

Entre lágrimas que rodaban por su mejilla expresó que nunca imaginó que una simple bebida le arrebatara la vida de su hijo dejando en orfandad a un niño menor de 7 años.

Mientras que el padre de Ariel, Arístides Montero todavía no asimila la tragedia que también le cobró la vida de una hermana y dos primos.

Montero contó con su mirada entrecortada a LISTÍN DIARIO que cuando entró a la habitación de su hijo estaba bañado en sudor y cuando le preguntó qué tenía lo único que le respondió fue: “Papi, me siento malo”.

“Yo nunca pensé que mi hijo se iba a morir así porque él nunca me dijo papi me duele. Cuando yo fui a la habitación lo encontré desnudo y le pregunté: ¿hijo qué tiene? Y ahí me dijo que estaba malo”.

El padre inmediatamente lo abrazó, lo paró de la cama y lo llevó al baño para quitarle el sudor y ahí me repitió: “Me siento, me siento mal; y de una vez llamé a los vecinos y lo montamos en un carro y lo llevé a Engombe al hospital y cuando llegamos no duró ni 10 minuto vivo".

“Más nunca me dijo nada. Cuando nos desmontamos del carro me di cuenta que había perdido la visión”, dijo girando su cabeza de un lado a otro sin asimilar que ese momento era el último día que lo vería con vida

Mientras que la madre solo sintió ardor en el estómago y algunos mareos durante el día.

“El estómago se me estaba quemando por dentro”, dijo la madre, quien también sintió dolores en las coyunturas.

Justicia

Ambos padres exclamaron invadidos de dolor que se haga justicia con los verdaderos actores de la fabricación de esta bebida.

Dijeron que el joven que lo vendió en el barrio también lo consumió y estaba ingresado en una clínica junto a su esposa y una hermana, razón por la cual la cual no lo culpan, ya que él también fue víctima.

Muertos

Los casos de personas intoxicadas por metanol vinculado al consumo de alcohol adulterado suman 178 desde Semana Santa hasta el 17 de este mes. De estos al menos 86 han fallecido en distintas partes del país.