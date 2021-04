Vacuna china sería efectiva contra el virus hasta un 99%

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, R. D

Estudios indican que la vacuna de la farmacéuti­ca china Sinovac, que se aplica masivamente en la población dominicana, es segura en toda la pobla­ción y previene la hospita­lización entre un 20 a un 100%, aseguraron ayer las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

Detallaron, además, que en el país se han apli­cado hasta el momento un millón 162,469 dosis de vacunas contra el Co­vid-19, equivalente al 10% de la población y más de medio millón de personas ya han recibido su segun­da dosis, por lo que tienen completo su esquema de inmunización, equivalente al 5% de la población.

Sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Coro­navac, de la farmacéutica Sinovac, hablaron en rue­da de prensa el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, y el investi­gador y asesor en materia de Covid-19, doctor Eddy Pérez Then, quien mostró los resultados de diferen­tes estudios publicados so­bre esta vacuna, de la cual el país está a la espera de la llegada de un nuevo lote de un millón de dosis.

Destacaron que el 22% de los que han sido vacuna­dos en el país se encuentran en Santo Domingo y el 10% en Santiago. Pérez Then di­jo que República Dominica­na está dentro de los países de más porcentaje de pobla­ción vacunada en la región y que está siendo visto co­mo uno de los más exitosos en manejo del Covid-19, pe­ro que para seguir avanzan­do se necesita del apoyo de toda la población.

Una vacuna segura

Al presentar varios estu­dios internacionales publi­cados sobre la vacuna Sino­vac, dijo que la misma se ha reportado como una vacu­na segura con eficacia en cobertura en adultos de 18 a 59 años, así como en ma­yores de 60 años, lo que in­dica que ofrece seguridad a toda la población que se le aplica.

Destacó que hay un estudio que se presentará pública­mente donde se establece que esa vacuna puede ser tan efectiva que va desde un 65 por ciento de eficacia hasta un 99%

En lo referente a la hospi­talización, agregó que tam­bién muestra valores im­portantes de eficacia en prevención, que va de un 20 hasta un 100%. Otros es­tudios indican, agregó, que después de la segunda dosis la vacuna de Sinovac puede ser eficiente en la reducción de casos de covid.

Aunque los casos de hospi­talización por Covid-19 es­tán registrando un ligero in­cremento en los últimos, los informes de positividad de las pruebas diagnósticas de las últimas semanas y de in­cidencia de siete días del vi­rus en el territorio domini­cano han estado mostrando tendencia a control y dismi­nución.

Según el informe del com­portamiento del virus pre­sentado ayer por las auto­ridades y técnicos de Salud Pública, la incidencia de sie­te días del virus en el país es de 13.9 por 100,000 ha­bitantes, mientras en otros países supera los 100 y 150 casos por 100,000 habitan­tes, en tanto que la positi­vidad de las últimas cuatro semanas se ha mantenido rondando el 10% en los úl­timos 76 días.

No obstante tener esos im­pactos positivos en los indi­cadores del comportamien­to del virus, la población no debe bajar la guardia ni descuidar el uso de masca­rilla, el distanciamiento físi­co y la higiene, advirtieron ayer en rueda de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera; el director de Epidemiología, Ronald Skewes, y el asesor en asun­tos de Covid-19, Eddy Pérez Then.

Dijeron que el Distrito Na­cional, La Altagracia, el Gran Santo Domingo y otras llevan una tendencia sostenida a disminución de casos.

Señalaron que la tasa de transmisión se encuen­tra en 1.9 y que lo ideal es mantenerla por debajo de uno.

CASOS COVID AYER

623 contagiados.

El informe epidemioló­gico número 391 emi­tido ayer, recoge el re­porte de cinco nuevas muertes y 623 nuevos casos positivos en las úl­timas 24 horas, para un acumulado de 3,402 muertes y 259,260 diag­nósticos confirmados por laboratorio.

Hay 38,572 activos

Los casos con el virus activo se establecieron ayer en 38,572 y los de personas recuperadas en 217,286.

En las últimas 24 ho­ras se procesaron 6,660 pruebas de laboratorio y la positividad diaria se estableció en 12.58%.