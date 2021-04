Médicos marchan: dicen ARS les pagan una miseria

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Bajo lo consigna “el Colegio Médico jamás será vencido” marcharon decenas de galenos junto al presidente de la entidad Waldo Ariel Suero en reclamo de que se mejoren el pago de los honorarios que reciben de parte de las ARS.

"Ellos (las ARS) manejan una gran fortuna y ganancia del año pasado de 17 mil millones de pesos y a los médicos lo que nos dejan es una miseria", dijo Ariel Suero durante la marcha hacia el Consejo Nacional de Seguridad Social.

Asimismo, señaló que a las ARS deberían de darles vergüenza pagar a un médico unos 600 pesos por internamiento", expresó el gremialista catalogando la situación como un abuso ya que las tarifas están congeladas desde 2017.

Señaló que la composición del consejo elegido en el 2001 y que hasta el momento dirige las ARS son las culpables de "atrofiar" el sistema dominicano de la seguridad social.

Suero expresó qué cómo es posible que la composición de tres instituciones que vetan las decisiones sean los empresarios que tengan la potestad de aprobar o rechazar una resolución.

“Hay otras instituciones pero tenemos un voto decorativo, un voto que no sirve para nada, un voto inorgánico, porque usted puede tener mayoría absoluta pero si uno de los empresarios dice no a una resolución, no va esa resolución”, detalló Suero asegurando que se han enriquecido.

Además, anunciaron un paro para el próximo miércoles 21 por 24 horas en la provincia de Santiago rechazando ofrecer servicios con las ARS.

“No se le dará servicio a ninguna ARS”, afirmó Waldo al tiempo que dijo que de no recibir repuestas las consecuencias se irán profundizando.