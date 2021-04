Duro enfrentamiento entre Alfredo Pacheco y Pedro Botello por el proyecto de 30 por ciento de AFP

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El diputado Pedro Botello y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se enfrascaron en una agria discusión en la sesión de este miércoles por el proyecto de ley que entregaría el 30 % de las AFP a los trabajadores dominicanos.

El enfrentamineto caldeó los animos de los diputados en la sesión de hoy, debido a que Botello procuraba se incluyera en conocimiento y Pacheco alegaba que no había consensuado en la comisión coordinadora de los temas.

Para calmar el asunto fue necesaria la intervención de varios diputados que lograron llevar a Botello de regreso a su curul.

"Me está amenanzando", reiteraba en varias ocasiones Botello mientras regresaba a su asiento, mientras en el camino le decía "lambón" a un legislador que le pedía calmarse y comportarse.

Antes de esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó de forma irónica y molesta al pedido del legislador Pedro Botello de introducir el proyecto de Ley que libera el 30 por ciento de los fondos de pensiones.

La actitud de Pacheco cambió y comenzó a realizar comentarios irónicos e indirectos, luego de que Botello insistió en conocer en la sesión de este miércoles la iniciativa legislativa que busca dar a los trabajadores un porcentaje de sus fondos de pensiones para hacer frente a los efectos producidos por la pandemia del Covid-19.

El tema en cuestión comenzó cuando Botello, antes de aprobar la agenda, pidió modificarla para introducir la iniciativa legislativa de la cual es proponente, a lo que Pacheco respondió que sería conveniente que primero se envíe esa solicitud a la comisión coordinadora que se encarga de confeccionar la orden del día. No obstante, el diputado de La Romana desistió y pidió proceder con el pedido.

“Yo le hice una petición, bajo el entendido de que usted razonablemente iba a darle ese entendido a la comisión coordinadora, pero yo lo someto. Le recuerdo que para modificar la agenda necesita las dos terceras partes para ser aprobado. Vamos a someter a votación el pedido del diputado Botello, que quiere indudablemente exponer a sus colegas a situaciones difíciles, pero vamos arriba”, inició Pacheco.

Tras culminar la primera votación, esta no fue válida porque no votaron la cantidad suficiente de diputados para proceder. Ante esto, Pacheco tiró su primera indirecta.

“Cada uno de nosotros, criticamos a Trujillo, pero cada quien quiere que uno haga siempre lo que otro quiere obligado, y si no entonces para denunciarte en las redes, pero así no es. Eso es para echarles las redes arriba a los diputados pero está bien, que me las eche”, atacó el presidente de la Cámara.

Al ser no válida, se procedió a una segunda votación que terminó con el mismo resultado, Pacheco pidió unos minutos antes de proceder con la tercera, pero volvió a lanzar un comentario.

“Lamento mucho que todo el que quiere levantar un poco de popularidad viene a querer pasar por los cadáveres de los legisladores, que fuimos electos todos con votos muy bien buscados y muy bien ganados y es lamentable que nosotros de aquí dentro también nos pongamos en eso”, criticó.

Momento después procedió con la tercera votación del pedido para conocer el proyecto de ley que libera el 30 por ciento de los fondos de pensiones, que culminó siendo no válida.

Ante esto, el presidente de los diputados volvió a atacar indirectamente a Botello: “Aquí todos los legisladores que piden una modificación y que se le pide que lo manden a la comisión coordinadora y que la comisión coordinadora le dé ponderaciones de lugar lo hacen, menos el que quiere echarnos un jarro de cosas sucias a nosotros. Me parece muy bien, excelente… excelente. Votación no válida, esa petición queda sobre la mesa”, concluyó Pacheco.

El proyecto de ley que busca liberar el 30 por ciento de los fondos de pensiones fue introducido por Botello el pasado mes de marzo, pero aun no ha sido conocido por el pleno de los diputados.