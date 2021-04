Tonty Rutinel truena contra gobierno del PRM y pide destituir al director de la Policía Nacional

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El diputado Tonty Rutinel, del Partido Revolucionario Moderno, tronó esta tarde contra el gobierno de su organización pidiendo la destitución del director de la Policía Nacional.

Rutinel, electo por los municipios Los Alcarrizos y Pedro Brand, preguntó si el director de la Policía es una persona “que no tiene criterio o es un relajo lo que hay en el país”, o si era alguien que no tenía concepto”, y de ser eso dijo que entonces no podía dirigir esa institución.

“Si es desconocimiento tampoco puede dirigir la PN”, dijo Rutinel.

Las expresiones de Rutinel fueron una muestra de la indigacioón en la Cámara de Diputados por el asesinato de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, que fueron acribillados por seis agentes policiales en Villa Altagracia, supuestamente porque los "confundieron con una banda de asaltantes que buscaban".

Por igual se quejó de la visita que le hará mañana a los diputados el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, cuestionando de “qué va a venir hablar”.

“Ante una policía criminal, ante un hecho que hay que destruirla, sepultarla… No es posible que esto siga cómo va, no es posible que los ministros sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al PLD”, dijo.

Se quejó de que el presidente Luis Abinader, ante un hecho de un senador, en referencia a Moreno Arias, de Monte Cristi, le arrinconará y ascendiera “a un teniente por un hecho intrascendente”.

“Después aquí, en esta Cámara, se humilla a diputados y nos quedamos callados. Después nos ponen de relajo y nos quedamos callados. Y donde está la moral, la conciencia, dignidad, el trabajo”, dijo el legislador.

“Este país espera más de nosotros mismos”, dijo.

Rutinel dijo que no podía callar más. “Me puedo morir del corazón, no quiero morirme del corazón sin ver lo que prometí, sin ver mi lucha”, dijo.

Dijo que no le dieran empleos sus compañeros de partido que están en el gobierno. “Que se cojan los empleos. A mí no me van a poner de relajo en pasillos”, dijo.

“No podemos seguir en esto. Ustedes no pueden seguir perdiendo la vergüenza”, dijo Rutinel.