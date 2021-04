Aura Celeste dice contradecir al poder político le ha costado "10 años de ostracismo" de vida pública

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Aura Celeste Fernández, aspirante a presidenta de la Cámara de Cuentas, dijo que el haber tomado posición equidistante y de contradicción con el poder político en momentos en que ha ocupado posición en el Estado le ha costado “10 años de ostracismo de la vida pública”.

“A mí me ha costado, me costó 10 años de ostracismo de la vida pública precisamente haber tomado una posición equidistante y de contradicción al poder político. Y hasta hoy he estado hasta el ostracismo de la vida pública en un periodo donde he podido darle mucho al país, que tengo intenciones de aportar al país, sin embargo el imponer criterios me ha tocado un ostracismo de más de 10 años”, dijo Fernández a la comisión especial que entrevista a los aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas.

Aura Celeste Fernández, de 62 años, dijo que aspiraba a ser presidenta de la Cámara pero le indicó a los senadores que estaba abierta a ser parte del organismo en otra posición, en caso de así decidirlo.

La aspirante fue preguntada sobre si era contraproducente que siendo su esposo (Guillermo Moreno) presidente de un partido político ella aspirara a dirigir la Cámara de Cuentas, tomando en cuenta que ese organismo fiscaliza a las agrupaciones políticas.

“Yo no lo veo contradictorio señor senador”, le respondió y señaló que la legislación dominicana establece el mecanismo de la inhibición. “Inclusive, el reglamento 6-04 de la Cámara de Cuentas, dedica una subsección a la inhibición. Y establece una serie de situaciones que pueden presentarse”, dijo.

Señaló que siendo su esposo candidato presidencial, y ella jueza de la Junta Central Electoral, procedió a inhibirse. “No solo de tomar decisión sino de tomar conocimiento. Una prohibición total de iniciativa mía que se me pasara cualquier papel que tuviera que ver sobre el partido o la candidatura de mi esposo. Nadie puede decir que esta servidora incidió para que se tomara una decisión a favor de mi esposo”, defendió.

“Yo como ciudadana aspiro a ser presidenta de la Cámara de Cuentas: lo que hay que hacer es someter ese organismo a la legalidad. A su propia legalidad: no hay que inventar ninguna fórmula, es la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas”, dijo.

Y propuso auditar la propia Cámara de Cuentas, realizando un levantamiento de todo lo que hay y tiene. “Tenemos que hacer un levantamiento para hacer una ruta crítica y así también establecer un orden de prioridades. No podemos comenzar a inventar”, dijo.

Aura Celeste Fernández dijo que por más de 20 años ha sido servidora pública y ha creado instituciones en el sector público, ejecutado políticas públicas, y se definió con “una experiencia que yo misma he querido no desperdiciar”.

Dijo que la Cámara de Cuentas es un organismo que ha estado en crisis y que actualmente está en crisis. Consideró necesario que quien presida tenga conocimiento del funcionamiento del Estado, de dirigir instituciones del Estado y ejecutar políticas públicas.

Por igual defendió que las mujeres son un poco más del 50% de los ciudadanos del país y que sin embargo “todos los organismos de poder son dirigidos por hombres: el Congreso, Justicia, Ejecutivo, el TC, la JCE, el TSE”. “Es necesario que se haga justicia con la equidad de género y que las mujeres podamos dirigir instituciones importantes de la nación dominicana”, dijo.

Dijo que la democracia dominicana es infuncional por un “problema de la sumisión”.

Dijo que históricamente la Cámara de Cuentas ha sufrido la sumisión al poder político, al Poder Ejecutivo. “Lo otro es la integridad, que es un punto fundamental”, dijo.