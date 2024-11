El seguro le cobra al conductor si la licencia está vencida durante un accidente

Si chocar con un conductor que tenga la licencia vencida no te exime de responsabilidad, por entenderse que no determina las circunstancias del hecho, también se precisa que, por ese chofer involucrado, “no estaría indemnizándote su compañía aseguradora”.

A ese conductor que se involucre en un accidente de tránsito con la documentación caducada, en caso de que su seguro deba compensar a la parte afectada, se le estaría realizando una acción de recobro de hasta la suma total, aunado a las costas judiciales, una vez comprobado el siniestro.

De forma específica, quien provoque un incidente vial de este tipo tendría que sacar de su bolsillo el monto dado por el asegurador a la contraparte. Esto se encuentra establecido en la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, en su artículo 152, en el capítulo que refiere a las indemnizaciones.

Por lo escrito en la reglamentación, se lee que “el asegurador que haya emitido una póliza de responsabilidad civil para vehículos, en virtud de la cual se vea obligado a indemnizar a un tercero, tendrá una acción en recobro frente al asegurado, hasta la suma total pagada, más las costas judiciales, cuando se compruebe que en el momento del accidente el vehículo fuere conducido por alguna persona que al momento no posea la correspondiente licencia para conducir”.

La compañía de seguros puede tomar la misma acción en otros dos episodios: si se confirma que “al vehículo se le estaba dando un uso distinto al declarado en la solicitud y cuyo uso agrave el riesgo”, así como en situación donde “el conductor del vehículo se encontraba bajo la influencia de drogas narcóticas, en evidente estado de embriaguez, o con un grado de alcohol en la sangre superior al permitido por la ley”.

En diversas publicaciones del Listín Diario se refiere a la cantidad de 735,837 licencias vencidas en el país, un dato aportado con información hasta el 31 de octubre por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de manera que a todo este grupo les aplica la acción de recobro en caso de involucrarse en un siniestro vial.

La licencia de conducir es un documento que, una vez vencido, no se puede utilizar para conducir, mientras que su vigencia es de cuatro años y la posibilidad de renovarse tres meses antes de la fecha de expiración.

No obstante, las personas con papeles en regla, si colisionan con un infractor cuyos documentos hayan caducado, no están exentas de culpabilidad, visto en el precedente de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2021, la cual estableció que “por el solo hecho de que la licencia de conducir de la víctima se encontraba vencida, lo que a pesar de ser una falta, no determina las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

