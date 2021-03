Denuncian cúmulo de presos preventivos por desidia de jueces

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

En la mayoría de las cárceles preventivas denominadas de paso, adonde son llevadas las personas apresadas y que están pendientes de conocimiento de medidas de coerción, se ha creado un congestionamiento, debido a que los jueces tardan mucho en emitir la resolución de prisión preventiva.

Así lo denunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, quien informó que están preparando un informe para remitirlo al Consejo del Poder Judicial y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, para que enfrenten el problema.

Manifestó que una delegación de abogados del departamento penitenciario de ese gremio recorrió las cárceles preventivas y pudo constatar la situación denunciada.

Mercedes indicó que también se han encontrado con una gran cantidad de privados de libertad que no se pueden beneficiar de otra medida de coerción porque carecen de documentos.

Explicó que aunque el juez ha valorado que merecen la libertad con garantía económica, como no la pueden pagar, les colocan impedimento de salida del país, aun sabiendo que no portan documentación.

Sostuvo que eso ha agravado la situación, creando un congestionamiento en esas cárceles de paso, que puede ser evitado por el ministerio público o el juez que conoció la medida de coerción.

Puso como ejemplo que en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hay detenidos cerca de 15 presos preventivos que no han sido llevados a la cárcel que dispuso el tribunal, y nueve presos con garantía económica, pero cinco de ellos no han podido salir porque no portan documentos.

Sostuvo que no se justifica que luego de un juez de Atención Permanente disponer una prisión preventiva, por el tiempo que se haya emitido, haya un cúmulo de privado de libertad en esos recintos de paso, porque no les llega la resolución disponiendo su envió a una cárcel de Corrección y Rehabilitación.

“Uno de los grandes problemas con los privados de libertad, lo que ellos le han llamado carcelita, es que los jueces no están cumpliendo con su rol, que es inmediatamente ellos dictan una medida y la leen in voces al otro día, deben tener lista esa resolución, para que esos privados de libertad sean llevados al lugar determinado por ese juez”, acotó.