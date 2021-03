Luego de reprimenda a gobernadora Montecristi, usuarios recuerdan el caso de Josefa Castillo

Distintos usuarios de la red social de Twitter han mostrado este lunes sus quejas y opiniones a Milagros Ortiz Bosh, directora de Ética Gubernamental, para que no se olvide el caso de Josefa Castillo, superintendente de Seguros, luego de que hiciera un llamado de atención a la gobernadora de Montecristi, por su declaración de que a sus compañeros de partido le faltaban horas "para disfrutar las mieles del poder".

Los ciudadanos han llevado a principal tendencia de conversación en Twitter esta tarde el caso de Josefa Castillo, y han expresado a Ortiz Bosh considerar su llamado de atención no solo a la gobernadora sino tambien a la superintendente, quien confesó haber aumentado la nómina para dar trabajo a sus compañeros del Partido de Revolucionario Moderno. La queja de los ciudadanos es que Castillo no ha sido sancionada ni se ha tomado ningún llamado de atención en su contra.

"Hicieron silencio cuando Paliza dijo prácticamente lo mismo que la gobernadora de Montecristi. En el caso de Josefa Castillo, Milagros Ortiz Bosch tampoco dijo NADA!, pero a esta joven de poca experiencia política la quieren quemar en la hoguera sus propios compañeros ", comentó un usuario.

La gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, calificó este lunes el poder como un “manjar” que todos los del partido oficialista van a disfrutar.

En un video que se hizo popular en redes sociales, la funcionaria le aseguró a sus compañeros que “sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder“, lo que generó un llamado de atención de Milagros Ortiz Bosh, asi como distintas opiniones de los usuarios en redes sociales.

La verdad me parece algo hipócrita que el departamento de Ética le tire un fundaso a la gobernadora, pero se queden callados con lo de la ministra de la mujer y el nepotismo, los $100 millones de Peña Guaba y las payasadas de Josefa castillo! El pueblo pasará factura my frien’

Pero cuando no se sustituyó a la ministra de la juventud y Josefa castillo, con esa no pasará nada estos políticos están la gran mayoría para no decir todos cortado con la misma tijera.