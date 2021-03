Sigue creciendo lista de exfuncionarios citados por corrupción

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Sigue creciendo la lista de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medi­na, familiares y allegados, y de dirigentes del Partido de la Liberación Domini­cana (PLD) que han sido investigados para que den cuenta sobre su desempe­ño en la administración pública y el origen de su patrimonio.

En los últimos meses han tenido que acudir a la Pro­curaduría General de la República varios exfun­cionarios de la pasada ges­tión del PLD, incluso, más de una vez, aunque no se ha producido ningún so­metimiento judicial desde principio de diciembre.

Antipulpo

En esa fecha fueron arres­tadas 11 personas, entre exfuncionarios del gobier­no de Medina, parientes y allegados, en el expedien­te de corrupción bautiza­do como “Operación An­tipulpo”, quienes fueron sometidos a la justicia y actualmente están cum­pliendo medida de coer­ción, unos de prisión pre­ventiva en Najayo, y otros, domiciliaria.

Las autoridades no han da­do muchos detalles sobre las actuaciones ilícitas que les atribuyen a los someti­dos a interrogatorios por representantes de la Pro­curaduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (PEP­CA) y la Dirección Nacional de Persecución del Ministe­rio Público.

Por lo general, se han limi­tado a enunciar los delitos en algunos casos, que es­tán vinculados a actos de corrupción administrativa, entre los que figuran desfal­co, estafa, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsedad en documentos pú­blicos e irregularidades en las declaraciones juradas de bienes que presentaron en la Cámara de Cuentas.

Los investigados tampoco suelen abundar mucho al llegar y salir de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se realizan las indagatorias, incluso algunos prefieren guardar silencio y otros son muy escuetos cuando se les pregunta sobre el motivo de la citación.

Más reciente

El último en ser interroga­do, el pasado jueves, fue el ex director de Educación, y ex ministro de Interior y Policía en el pasado gobier­no, Carlos Amarante Baret, quien al ser cuestionado so­bre los motivos de la cita­ción, se limitó a decir que “más adelante me referiré al tema”. En las investiga­ciones al exministro de Ha­cienda, Donald Guerrero, y al exadministrador gene­ral del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, han sido de los pocos casos en que el ministerio público ha dado detalles sobre las razones de los interrogato­rios.

El 9 de febrero, en un co­municado de prensa, la PGR informó que la acción del ministerio público con­tra Guerrero y Lizardo for­ma parte de una denun­cia pública hecha por el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre pa­gos irregulares a contratis­tas en la última etapa de las gestiones de Danilo Medi­na (2012-2020), de unos 21,000 millones de pesos.

Según la PGR, ese monto abarcó 11,000 millones de pesos para el pago de hor­migón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públi­cas, Gonzalo Castillo, para un plan de pavimentación de carreteras.

SEPA MÁS

Otros.

Han sido interrogados también el exdirector de la OPRET, Diandino Peña; el exministro de Economía, Juan Temís­tocles Montás; el sena­dor Félix Bautista; el di­putado Radhamés Ca­macho, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, por su presunta vinculación con el mayor general Adams Cáceres, jefe del cuerpo de ayudantes mi­litares del expresiden­te Medina. Otros fueron el asistente del presiden­te Medina, Robert de la Cruz; la exdirectora del Plan Social de la Presi­dencia, Iris Guaba.