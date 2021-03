Miembros del Comité Central PLD respaldan protesta por las tres causales

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Integrantes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguraron que el Gobierno ha cambiado y modificado otras leyes por lo que podría hacerlo con el Código Penal para incluir la despenalización del aborto en sus tres causales.

Los representantes del PLD, encabezados por Chanel Rosa Chupany, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS) y miembro del comité central de ese partido, se presentaron frente al Palacio Nacional donde varias organizaciones tienen un campamento hace nueve días en reclamo de la despenalización del aborto.

Chanel aseguró que las causales no son una imposición y que las mujeres deben tener la opción de decidir abortar bajo las tres causales.

"Las tres causales no son una imposición, porque quizás es importante aclarar eso porque se ha estado manipulando la información, haciendo creer que las tres causales en todo caso sería una imposición, las tres causales lo que hacen es que abren el abanico de derechos, el derecho de las mujeres, no obliga a nadie sino que da una opción en los tres casos que ya se han mencionado", expresó el exfuncionario.

Este dijo que el servicio de salud no maneja una estadística en relación a la cantidad de mujeres que se realizan abortos ya que estos se hacen de manera clandestina.

"En relación a las estadísticas los servicios de salud no se registran porque esos casos no llegan a los servicios de salud", alegó Rosa Chupany.

Además explicó que en el mundo solo en seis países es ilegal realizarse un aborto y República Dominicana es uno de ellos, por lo que las mujeres "resuelven el clínicas no habilitadas, se tratan de resolver en sus casa pero lo que hace es que se complique más" y agregó que este es un tema de derechos y de salud pública y que solo afecta a las mujeres más pobres al no poder ir a otros países a realizarse un aborto.

Claudia Rita Abreu, miembro del comité central del PLD, dijo estar convencida que la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales, no afecta en lo absoluto a los ciudadanos que no crean en esta alternativa, porque es estrictamente voluntario, sin embargo, el no aprobarlo, afecta física y emocionalmente a aquellas mujeres que necesitan tener la opción de elegir cómo continuar su vida de una manera menos traumática.

"Nos indigna ver cómo se han incrementado las violaciones de niñas, producto a las condiciones de aislamiento por la Pandemia del Covid-19, sin que el Estado Dominicano les ofrezca opciones sobre su cuerpo, del cual son dueñas y fueron forzadas", dijo Abreu.