Abinader habla menos al cumplir 7 meses gestión

Hoy se cumplen siete me­ses de que Luis Abinader asumió la Presidencia el 16 de agosto de este año y desde ese momento una de las cosas que se ha des­tacado sobre su gestión de gobierno es que ha hecho uso de la palabra en todas las actividades en las que ha participado, además de pronunciar varios discur­sos en ese tramo.

Sin embargo, durante las actividades realizadas en es­te último mes, solo en pocas ofreció declaraciones a los medios de comunicación y al público en general, como lo hizo en la provincia San Juan de la Maguana el pasa­do domingo.

Con el foco de atención en el accionar del gobierno en la aplicación de las vacu­nas contra el nuevo corona­virus Covid-19, la labor del mandatario se ha limitado a la inauguración o amplia­ción de varias avenidas en el municipio de Santo Do­mingo Este, además de unos viajes hacia Navarrete y el antes mencionado de San Juan de la Maguana.

Primera vez

Las primeras declaraciones del mandatario durante es­te mes fueron el 3 de marzo cuando garantizó que para finales de junio próximo, el 80 por ciento de la pobla­ción hábil para vacunarse ya estará inoculada.

En esa ocasión, el gobernan­te dijo que el 17 de este mes vidad celebrada junto a los ministerios de Salud y de Turismo.

Esa promesa parecerá dila­tarse ya que varios centros de vacunación suspendie­ron sus jornadas por diver­sas razones, eso sumado al hecho de que durante el fin de semana solamente se aplicó la dosis a 15,000 per­sonas, lo que da la sensación de que las vacunas se están agotando, aunque no hay una versión “oficial” del go­bierno.

Promete equidad

Luego, el 8 de marzo, Abi­nader entregó la Medalla al Mérito a 14 mujeres desta­cadas en diversas áreas de la vida nacional, durante un acto en la sala Eduardo Bri­to del Teatro Nacional con ocasión del Día Internacio­nal de la Mujer.

En esa actividad, el jefe de Estado enfatizó que se encargará de igualar los sa­larios de hombres y muje­res, además de avanzar en términos de prevención de la mortalidad materna.

“No habrá en nuestro país salario diferente por trabajo de igual valor; aca­baremos con las brechas tecnológicas y digitales de género, con la violencia contra las mujeres en to­das sus formas; nos ocupa­remos de que no sea una gran preocupación la mor­talidad materna, que des­aparezcan los embarazos en adolescentes, que las madres cabeza de familia tengan acceso a viviendas dignas”, dijo el mandata­rio.

Antes de sus viajes de fin de semana, Abinader dio el primer palazo para iniciar los trabajos de ampliación de la avenida Ecológica, que comprende desde la aveni­da 30 de Junio, en la Ciudad Juan Bosch, hasta el Puerto Multimodal Caucedo. Tam­bién inició los trabajos de ampliación de las avenidas Coronel Fernández Domín­guez (San Isidro) y la Hípi­ca, y allí no hizo uso de la palabra en el estrado y tam­poco respondió preguntas de los periodistas.

Silencio en caso Castillo

A mediados de la semana pasada, Josefa Castillo, de­signada por el presidente Luis Abinader como super­intendente de Seguros, ase­guró que la nómina de esa institución ha aumentado de 22 a 26 millones de pesos con las nuevas designacio­nes que ha realizado y por­que tenía que “nombrar a su gente”.

“Yo he aumentado la nó­mina porque yo tengo que nombrar, pero lo he hecho con todas las calidades, por­que nosotros fuimos Recur­sos Humanos durante el pe­riodo 2000-2004 y hemos hecho nombramientos pun­tuales pero hemos prepa­rado nuestro personal para hacer desvinculación y sus­titución, y eso se eviden­cia porque inteligentemen­te ustedes pueden ver que el resultado ha sido positi­vo, no ha habido problemas de efectividad”, dijo Castillo al participar en el almuer­zo del Grupo Corripio, don­de también precisó que des­de su entrada a la institución se han cancelado unos 300 empleados de cerca de 640 que encontraron en nómina.

A raíz de esos pronuncia­mientos la funcionaria fue du­ramente atacada en las redes sociales, pero el presidente de la República se ha mantenido al margen de realizar algún ti­po de declaración pese a la in­sistencia de los medios de co­municación.

CIFRAS

En 14 ocasiones.

Hay una reducción en el “ritmo” de declaracio­nes de Abinader, quien solo en el mes de enero habló en al menos unas 14 ocasiones a los me­dios de comunicación, entre alocuciones, rue­das de prensa, actos de inauguración, presen­taciones de proyectos, entre otros, mientras también encabezaba las sesiones del Consejo Nacional de la Magis­tratura para designar a los cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitu­cional y ratificar a Fran­cisco Ortega como juez de la Suprema Corte de Justicia.

Cinco.

El Presidente ha dejado inaugurados al menos cinco proyectos públi­cos y privados en lo que va del presente mes de marzo.