Josefa Castillo dice ha aumentado la nómina de la Superintendencia de 22 a 26 millones

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

Josefa Castillo, designada por el presidente Luis Abinader como titular de la Superintendencia de Seguros, aseguró que desde su entrada a la institución se ha cancelado algunos 300 empleados de los cerca de 640 que encontraron en la nómina.

Aseguró que a pesar de las cancelaciones la nómina ha aumentado, ya que la encontró en 22 millones de pesos y la ha llevado a 26 millones con las nuevas designaciones que ha realizado.

“Yo he aumentado la nómina porque yo tengo que nombrar, pero lo he hecho con todas las calidades, porque nosotros fuimos Recursos Humanos durante el periodo 2000-2004 y hemos hecho nombramientos puntuales pero hemos preparado nuestro personal para hacer desvinculación y sustitución y eso se evidencia porque inteligentemente ustedes pueden ver que el resultado ha sido positivo no ha habido problemas de efectividad”, dijo Castillo al participar en el almuerzo del Grupo Corripio.

Aseguró que las desvinculaciones del personal se han realizado respetando lo que establece la ley del Ministerio de la Administración Pública, al tiempo culminó a los demás funcionarios a leer lo estipulado en la ley porque para que sepan cuáles son los pasos que hay que dar para cancelar a una persona.

“Esto es un cambio de gobierno, donde habían muchas personas que tenían 16-20 años sin ver a linda. No pueden venir a nadie aquí que se pueda asustar porque haya desvinculación por asuntos políticos, porque es un cambio de gobierno, ustedes saben por qué, porque cuando nos barrieron a todos en el 2004 nadie dijo nada”, expresó.

De igual forma, indicó que han dejado personal del gobierno anterior porque hacen un trabajo extraordinario.