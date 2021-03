Ministro sugiere nueva ronda para disensos pacto eléctrico

Santo Domingo, RD

El ministro de Energía y Mi­nas, Antonio Almonte, favo­reció este miércoles que el Consejo Económico y Social (CES) convoque a una nueva ronda de discusión para de­batir los 14 disensos del re­cién firmado Pacto Eléctrico.

Dijo que el propósito del Gobierno, como actor del pacto, es seguir gestionan­do discusiones y conversa­ciones adicionales alrede­dor de los disensos y otros aspectos, para así lograr te­ner la reforma eléctrica que

el país necesita. “Nosotros no consideramos que el contenido del pacto sea el súmmum de todo lo posi­ble y bueno, sino que tiene un contenido positivo, pe­ro hay que fortalecer toda­vía con propuestas nuevas lo que es el camino por se­guir en la reforma del sector eléctrico”, aseguró el fun­cionario entrevistado en el programa de televisión.

Sobre el sector social

Sobre la denuncia del sec­tor social de que no fue in­vitado por el CES a la firma del pacto, Almonte expresó que dicho documento con­tiene el resumen de las dis­cusiones de todos los sec­tores que durante 3 años participaron en los debates y votaron en asambleas por los 212 consensos del Pac­to Eléctrico.

“No fue que no hubo repre­sentación del sector social, ni que no votaron, ni que no propusieron, ni que no hay buenas propuestas que sean representativas del sector social, sino que ellos tienen otras objeciones de cuándo debía firmarse el pacto y en qué condicio­nes”, dijo.

Afirmó que los puntos con­sensuados en la firma es el resultado de los debates y las votaciones de todos los que participaron en su mo­mento en el pacto, inclu­yendo a los representantes del sector social.