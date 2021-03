La pandemia puede ser severa en niños con comorbilidades

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Aunque el virus del Covid-19 cursa de manera leve en niños sanos, eso no ocurre en menores que tienen enfermedades como obesidad, cardiopatía congénita, diabetes, falcemia, asma, fibrosis quística, entre otras condiciones de salud, de los cuales abundan en República Dominicana.

De ahí la importancia de que la comunidad científica mundial asuma como un deber trabajar para que las vacunas contra el Covid-19 sean aplicadas a toda la población, incluyendo a niños pequeños y embarazadas.

Así lo plantea el doctor Marcos Díaz Guillén, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, al participar como invitado en la “Cita con el Covid” que transmite cada lunes Listindiario.com, conducido por su director, Miguel Franjul.

El especialista en la atención de niños dijo que aunque en el país no hay datos detallados sobre el impacto del virus del Covid en la población infantil, la experiencia que se tiene en los consultorios es que la mayoría lo han presentado en forma leve, pero se han tenido casos severos en menores, sobre todo en esos que tienen comorbilidades.

Indicó que además se han presentado casos en la literatura médica de recién nacidos con el virus, aunque aún no se tiene claro la forma en que fueron contagiados.

Díaz Guillén entiende que se debe trabajar para que en el futuro cercano la vacuna contra el Covid pueda abarcar a niños por debajo de los 16 años, porque hasta ahora se está vacunando solamente por encima de esa edad.

“Porque es cierto que en caso de niños obesos, con cardiopatías congénitas, con diabetes, falcémicos que son muchos, asmáticos, con fibrosis quística y otra enfermedad que son atacados por el Covid o cualquier otro virus va a agravarse y tener consecuencias fatales”, dijo.

Solución

El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría reveló que es un fiel creyente de las vacunas porque la historia ha demostrado su relevancia y efectividad para evitar grandes catástrofes sanitarias.

Citó como ejemplo que la viruela provocó una epidemia mundial que mató millones de personas, pero ya es una enfermedad erradicada, y que la poliomielitis, que en las décadas 50 y 60 provocó tantas parálisis de niños, ya no se ve, debido a las vacunas.

Destacó, además, que fruto de la vacunación enfermedades como la difteria, tétano, tosferina, meningitis, sarampión, los síndromes por rubéola, entre otras, prácticamente no se ven, incluso los médicos jóvenes no las conocen, y al momento de formarlos hay que mostrarlas por video o láminas.

Sobre los temores o rumores que manifiestan algunas personas sobre las vacunas contra el Covid, el padiatra destacó que las madres le preguntan sobre ello, y como respuesta les recuerda que durante el primer año a los niños se les colocan como 15 vacunas, y ellas nunca preguntaron dónde se fabricó.

Dijo que los síntomas leves que ocurren no son motivo para eludir vacunarse.

Llamó a los padres a seguir llevando a los niños a los centros de inmunización para protegerlos de todas esas enfermedades, porque si alguna de ellas se complica con el Covid sería difícil combatirla.

Abrir las escuelas

El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría favorece que el país vuelva a las clases presenciales, pero entiende que debe ser bajo protocolos rigurosos y bien manejados para evitar brotes del virus en esa población susceptible.

Dijo que no debe hacerse de una manera atropellada, sino con los protocolos requeridos, pero que las escuelas deben abrirse porque muchos niños están en la calle aprendiendo lo que la calle les enseña, además de que hay una relación directa entre el tiempo que pasa el niño fuera de las aulas y el porcentaje que vuelve a retomar los estudios.

Entiende que no hay motivos para que los niños estén fuera de las aulas presenciales porque el país completo está abierto, las calles están llenas, los restaurantes y los supermercados, pero los únicos que no están abiertos son los colegios y las escuelas, lo cual, en su opinión, no tiene sentido. Dijo que cuando se va a los diferentes barrios del país se ven a los niños en las calles jugando uno con otro entre adultos.

Sobre la posibilidad de que antes del retorno se vacune a los maestros, el especialista dijo que el riesgo de contagio existiría con vacuna o sin ella, si la apertura se hace “a lo loco y desordenadamente”.