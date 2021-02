Contradicciones entre diputados del PRSC sobre manifestación por 30 % de los fondos de pensiones

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Mientras el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirma que no habrá manifestación el próximo 27 de febrero, Pedro Botello, un líder de la marcha que exige la liberación del 30 por ciento de los fondos de pensiones, dijo que ya es “un hecho consumado”.

El PRSC bajo líneas a Botello respecto a la celebración de una manifestación que había anunciado para el próximo Día de la Independencia Nacional, pero el diputado negó que se pueda detener y hasta se desligo de la convocatoria.

“No soy el dueño de la convocatoria de la manifestación, es una decisión que tomaron todos los coordinadores de los colectivos de la lucha por el 30 por ciento. Yo podría hacer un planteamiento para que se reconsidere, pero no me atrevería a pedirles que desistan de una manifestación que se pretende hacer el 27”, comentó Botello.

No obstante, previo a las declaraciones de Botello, el vocero del PRSC en la Cámara Baja, Máximo Castro, afirmó que ya se había decidido suspender cualquier manifestación el próximo 27 de febrero.

“Eso no va a suceder, Botello no estará. No habrá ningún acto ese día. Nosotros, el bloque y el partido, ya nos estamos reuniendo con Botello y No habrá protesta el 27 de febrero”, afirmó Castro.

Pero no sólo Botello dijo que la marcha va, si no que reveló que no asistirá a la Asamblea Nacional para la tradicional rendición de cuentas.

“Yo estaré y estoy llamando mis excusas, porque no estaré en el salón de la Asamblea, estaré al frente del Congreso con los manifestantes”, indicó Botello.

Al tiempo, dijo que la única forma de detener la marcha, es si el presidente de la República se reúne con los trabajadores.

“Hemos planteado que lo único que detendría esa marcha sería que le presidente se reúna con los trabajadores antes de esa fecha. Él ha recibido a todos, menos a los trabajadores”, manifestó.