Embajador de Haití en RD sobre vacunas contra el Covid: Abinader no se refirió a que no vacunará a ningún haitiano

Benny Rodríguez

Barahona, RD

El embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín, dijo que no se inmiscuirá en los asuntos internos del país, al ser preguntado sobre la posición del presidente Luis Abinader, de que no se destinarán vacunas contra el Covid-19 para los inmigrantes.

Sin embargo, sostuvo que Abinader no se refirió a que no vacunará a “ningún haitiano”. “No se puede comentar sobre los asuntos internos del país, es una decisión del Presidente, del Gobierno, pero el Presidente nunca dijo que ningún haitiano podía no aprovechar la oportunidad de vacunarse en República Dominicana”, declaró a Listín Diario el diplomático.

Sobre los alegatos del mandatario dominicano de la dificultad de sus compatriotas para vacunarse por carecer de documentos de identidad, Smith Agustín, dijo que, “no todos los haitianos que residen en República Dominicana carecen de documentación”.

“No todos los haitianos en el país no tienen documentos, pues decir que los que no tienen documentos no serán vacunados, eso no quiere decir que no tendrán acceso a la vacunación”, expuso el embajador del vecino país.

Ante la insistencia de este reportero, Agustín fue cauto y dijo: “vamos a esperar qué va a pasar, pero sigo siendo optimista”.

Se recuerda que el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, rechazó la posición planteada por el presidente Luis Abinader, de que solo había adquirido vacunas para los dominicanos, por lo que no se tenía contemplado aplicarla a inmigrantes y dijo que la persona vale por lo que es, no por si es extranjero, ni para medicina, ni para vacuna”.

El gobierno tiene el control

Sobre el conflicto político en Haití y las presiones que recibe el presidente Jovenel Moïse de parte de la oposición para que deje el poder, alegando que venció su mandato, el embajador dice que un grupo de opositores buscan confundir tanto dentro como fuera de su país sobre el particular.

Recordó que la Constitución de su país es clara en cuanto al tiempo de un presidente en el gobierno que son cinco años y, “si comenzó en el 2017, tiene que terminarlo en el 2022 y eso crea confusión, incluso, dos intentos de golpe de Estado”.

Sin embargo, Agustín dijo que las autoridades de su país tienen bajo control la situación en Puerto Príncipe y “poco a poco el gobierno va tomando más el control del país”.

Sensibilización

El diplomático fue entrevistado al término de un encuentro que sostuvo con sus compatriotas residentes en comunidades de las provincias que conforman la Región Enriquillo: Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia.

El encuentro fue efectuado en el Consulado de Haití, ubicado en la calle Duvergé, próximo a la sede de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército de República, y estuvo acompañado de Therese Longchamp, ministra consejera de esa legación diplomática. Agustín dijo que el propósito del encuentro es sensibilizar sobre el proceso de reforma a la Constitución que impulsa el gobierno del presidente Jovenel Moïse.