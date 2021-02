Esto es lo que consienten las personas que se vacunan contra Covid-19 en el país

Santo Domingo, RD

Todas las personas que se van a vacunar contra el Covid-19 en República Dominicana tienen que rellenar un formulario de registro en el que, además de incluir sus datos personales y estado de salud, dan el consentimiento de que reciben voluntariamente las dosiss.

También admiten los riesgos que podría acarrear con la aplicación de esta primera dosis, un procedimiento considerado rutinario para este tipo de procesos.

El formulario primero da una explicación de lo que es el coronavirus; qué son las vacunas; por qué República Dominicana realiza esta jornada, quiénes no deben vacunarse y los síntomas que podría presentar una vez aplicada la primera dosis así como en qué consiste, donde detalla el método de aplicación que es intramuscular y que la persona será contactada para la segunda dosis.

También incluye un cuestionario sobre los datos médicos del paciente, entre ellos si actualmente está enfermo o en aislamiento por Covid-19; si ha estado enfermo con fiebre superior a 38.5 grados en las últimas 72 horas o si ha sido vacunado en los últimos 30 días.

Alergias

La ficha pregunta si la persona ha tendido reacción grave a alguna vacuna o si es alérgico algún medicamento o alimento. De igual forma pregunta si toma alguna medicación de cortisona, esteroides, tratamiento anticanceroso o con radioterapia.

Condición médica previa

En este renglón pregunta si la persona que se a vacunar tiene diabetes, hipertensión, fibrosis quística, o pulmonar, asma, cáncer, enfermedad renal o hepática crónica u otra relevante, con un espacio donde en caso de ser afirmativo debe especificar. Se recuerda que en la primera fase de vacunación están incluidas las personas con comorbilidades como las citadas anteriormente.

Consentimiento

Reproducimos textualmente el consentimiento que dan los vacunados en el que libera de consecuencia legal tanto al Gobierno como al fabricante de la vacuna, en caso de presentar complicaciones de salud.

Reconozco que la ciencia ha tenido que hacer grandes esfuerzos para poner las vacunas a disposición de todos los países del mundo a la mayor velocidad posible, con la finalidad de detener la pandemia en el menor tiempo aceptable, reduciendo de manera considerable las pérdidas de vida. Igualmente, que aunque no se ha alcanzado el 100% de efectividad y seguridad, y pueden existir riesgos aun no identificados, se han sobrepasado los niveles alcanzados para otras vacunas aplicadas por largos años, lo que ha permitido la aprobación para uso de emergencia de las vacunas que se están aplicando en la República Dominicana. Entiendo que la solicitud de este consentimiento se le hace al amparo del literal H), artículo 28 de la Ley General de Salud Pública, no. 42-01, lo que significa que reconozco que he recibido esta información, he hecho las preguntas que he considerado pertinentes y he recibido respuestas a esas preguntas, y asimismo he contestado honestamente las preguntas hechas por el personal de salud.

Con mi firma en este formulario declaro y consiento lo siguiente:

Haber leído la información provista sobre la vacunación contra la covid-19 y haber consultado cualquier duda con el personal de salud correspondiente.

Que la información que he provisto en este formulario es la correcta y que la misma podrá ser utilizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el fabricante de la vacuna y/o terceros determinados por el MISPAS para fines de registros, estadísticas y análisis de información.

Que acepto de forma voluntaria recibir la vacuna contra este virus, conforme es suministrada por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, aceptando los riesgos, efectos y consecuencias potenciales de recibir las dosis de la vacuna contra el covid-19, sobre los cuales he quedado informado.

Que acepto comparecer en el tiempo indicado por el personal de salud para recibir la segunda dosis de la vacuna, si aplica.

Adicionalmente, respecto al tratamiento de mis datos personales, indico que acepto que los datos que he provisto sean compartidos con el fabricante de la vacuna u otros terceros relacionados