PLD celebra mañana elecciones internas donde no puede volver a fallar

Manuel Figueroa

manuel.figueroa@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se juega este domingo una de las últimas cartas para redefinir su liderazgo en la población dominica­na, tras la derrota electoral del pasado año y el resque­brajamiento de su estruc­tura política.

La tarea se torna más in­trincada para la dirigencia peledeísta, cuando al prin­cipal líder, el expresidente Danilo Medina, la justicia le sigue estrechando su círcu­lo íntimo de familiares y ex funcionarios con acusacio­nes de corrupción en el go­bierno que encabezó duran­te los dos períodos 2012 al 2020.

Mañana el PLD tendrá también, en medio de es­te complejo panorama, que elegir a nivel nacional y lo­cal los 300 nuevos aspiran­tes que completarán una planilla no menor de 955 miembros que tendrá el Co­mité Central.

Este organismo se con­vertirá así en la maquinaria interna más poderosa don­de descansarán los propósi­tos de transformación y for­talecimiento de la identidad partidaria, luego de los mo­vimientos telúricos que han estremecido al partido mo­rado desde 2019.

Su división y posterior pérdida del poder en ese lapso precipitaron la convo­catoria el 11 de octubre pa­sado del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, que introdujo cambios en sus estatutos, mantuvo el Bos­chismo como teoría oficial, creó un centro de forma­ción política y una comisión de justicia electoral para so­lucionar los conflictos en co­micios internos.

Los cambios incluyeron confirmar a los 460 inte­grantes del Comité Central y aumentarlo alrededor de mil miembros, para integrar a sus legisladores, alcaldes y directores municipales elec­tos en 2020. Además a los presidentes provinciales y municipales, los propuestos por el Comité Político y 300 nuevos aspirantes naciona­les, locales y del exterior. Tra­tó así de enviar a la sociedad señales de renovación y cer­canía con las bases.

Expectativas

El montaje de las votacio­nes internas de mañana es precisamente para escoger a esos 300 nuevos miem­bros del Comité Central, lo que genera tensión y expec­tativas de que puedan gene­rarse inconsistencias, falta de transparencia y se reedi­ten los malestares internos recientes.

En la contienda participa­rán 973 candidatos por 110 plazas a nivel nacional y 190 plazas a nivel local, para lo cual están convocados a ejercer el voto 164,249 presidentes de comités de base previamen­te depurados, incluyendo los miembros del Comité Central, presidentes provinciales, mu­nicipales, de circunscripciones y de los comités intermedios en todo el país.

Este mecanismo de selec­ción recibió numerosas críti­cas al ser calificado de exclu­yente por dirigentes que se sintieron afectados y otros llegaron, inclusive, a objetar­lo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Se advierte que ahora el PLD no puede volver a falla. En estas votaciones se privi­legió otra vez el voto electró­nico en los 374 recintos elec­torales instalados en el país, con 381 mesas en centros es­colares públicos, clubes, cen­tros comunales y otros, mien­tras alrededor de seis mil miembros y dirigentes actua­rán en la parte operativa.

También ha llamado a la atención que los equipos auto­matizados de la Junta Central Electoral (JCE), que está ofre­ciendo las facilidades materiales y técnicas como establece la ley, contendrán el padrón electoral general, el padrón específico de cada demarcación y las boletas a nivel nacional y local digitales.

Complejidad del proceso

Debido a la complejidad del sistema de votación, hay quienes traen a la memo­ria los funestos preceden­tes de las primarias internas del PLD el 6 de octubre de 2019, que provocaron su di­visión, así como las aborta­das elecciones municipales de febrero del año pasado, cuando colapsó el sistema automatizado y también afectó la credibilidad del partido.

No obstante, el secreta­rio de asuntos electorales del PLD y miembro de la co­misión organizadora del IX Congreso, Danilo Díaz, ha garantizado que todo está controlado, con las comisio­nes de mesas y municipales conformadas, los materiales distribuidos, el padrón im­preso y digital y las boletas de votación.

“Los resultados se transmiti­rán desde las mismas mesas de votaciones. El cien por ciento de los resultados lo tendremos el lunes 15, pero esa misma noche (mañana) obtendre­mos un alto porcentaje, y en al­gunos lugares el conteo final”, ha garantizado Díaz.

El reglamento del proceso exige también la puesta en lí­nea de la consulta, para que los electores puedan confir­mar el lugar de votación co­locando el número de cé­dula en la dirección http://cc2021.org , mientras este fin de semana se habilitarían las tradicionales líneas telefóni­cas, para ofrecer ese servicio de manera directa y persona­lizada.

Estas elecciones internas tendrán que cumplir ade­más un estricto protocolo sa­nitario para evitar contagios en las mesas de votación, la que implica uso obligatorio de mascarillas, lavado de ma­nos con agua y jabón, aplica­ción de una solución de alco­hol al 70%, higienización de los locales y máximo de ocho personas en el interior de los recintos.

Otros retos

Una vez concluya este pro­ceso y se complete la ma­trícula del Comité Central, que pasará a ser la instan­cia superior del partido des­pués del congreso, al PLD le esperan nuevos desafíos.

Por ejemplo, la organiza­ción entrará de inmediato en la fase de elección de los 35 miembros del Comité Políti­co, que estará en manos del nuevo Comité Central ele­gido para el período 2021-2025. Quien sean excluidos del CP pasarán a integrar un Comité Consultivo.

Después de la división que encabezó Leonel Fernández, el Comité Político quedó con­formado por el ex presidente Medina; Temístocles Montás, presidente interino; Reinaldo Pared Pérez, secretario gene­ral; la ex vicepresidenta Mar­garita Cedeño; el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo y José Ramón (Monchy) Fadul.

Además, Francisco Javier García, Félix (Felucho) Ji­ménez, José Tomás Pérez, Abel Martínez, Alejandri­na Germán, Alejandro Mon­tás, Alexis Lantigua, Alma Fernández, Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret, Car­los Pared Pérez, Danilo Díaz, Eduardo Selman, Euclides Gutiérrez Félix, Francisco Domínguez Brito y Jaime Da­vid Fernández Mirabal.

También José Ramón Pe­ralta, Lucía (Yomaira) Me­dina, Radhamés Camacho, Rubén Bichara, Simón Li­zardo, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Miriam Cabral, Ramón Venrura Ca­mejo, Robert de la Cruz, Li­dio Cadet y Melanio Paredes.

El nunca jamás

Otro tema de trascenden­cia que se debate en prin­cipal partido de oposición es que el Comité Central también tendrá en sus ma­nos la elección del presi­dente del PLD y del secre­tario general.

En vista de que nadie ha manifestado su aspiración a la presidencia en este proce­so, se ha arraigado la idea de que la importante posición está reservada para el ex pre­sidente Medina, que nunca la ha ocupado y quien se con­virtió en el líder máximo del PLD tras la salida del expresi­dente Fernández.

No ocurre igual con la se­cretaría general, que también quedó vacante tras la renun­cia presentada por Reinaldo Pared Pérez el 13 de enero pa­sado después de ocupar la po­sición desde el 2001. A esta po­sición aspiran varios dirigentes peledeístas como Rubén Bi­chara, Andrés Navarro, Luis de León, Charlie Mariotti, José Laluz, entre otros.

Tanto para la presidente, como los vicepresidentes y secretario general los nuevos estatutos le prohibieron ocu­par funciones en el Estado ni ser candidatos a cargos elec­tivos, como forma de forta­lecer las actividades internas de organización, y que en ca­so contrario deben renunciar a las funciones partidarias que desempeñan.

Se entiende que estas res­tricciones no afectarían al ex­presidente Medina en caso de ocupar la presidencia del partido, en razón de que la Constitución le prohíbe aspi­rar a la presidencia y vicepre­sidencia de la República nun­ca jamás.

SEPA MAS

Requisitos

El PLD aprobó redu­cir de 10 a 5 años la mi­litancia partidaria, co­mo uno de los requisi­tos para ser miembro del Comité Central, con la intención de dar más oportunidades a los jó­venes.

Alternancia

Los titulares de las secre­tarías del partido serán electos por cuatro años, no pudiendo permane­cer por más de dos pe­ríodos, en interés de ga­rantizar la alternancia en los niveles de direc­ción partidaria.