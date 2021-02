Cónsul de Nueva York dice dirigentes del PRM le “impusieron” trabajar con su hermano

Redacción Digital

El cónsul general de República Dominicana en la ciudad estadounidense Nueva York, Eligio Jáquez, afirmó durante una entrevista que dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) le “impusieron” trabajar con su hermano en el consulado.

Jáquez realizó estas declaraciones en el programa “Más Cerca” de Anibelca Rosario, donde explicó que su hermano fue seleccionado para representar al país en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que su nombramiento no ha sido ratificado aún, por lo que lo ha estado ayudando en su trabajo.

Según el cónsul, esto explica la razón por la que su hermano aparece en la nómina del consulado de Nueva York.

“Yo llego a Nueva York, una plaza donde tengo muchos amigos, y ¿por qué no decirlo? muchos allegados y familiares, y la dirección del partido, Neftalí Fuertes, presidente, y el señor Tontón Rodríguez, jefe de campaña, que son dos personas de la más alta jerarquía, me impusieron que en lo que salía el nombramiento de mi hermano para las Naciones Unidas… la verdad es que la designación de él no ha salido y ha estado auxiliándome”, afirmó.

Similarmente manifestó que confía que eventualmente llegará la designación, aunque no señaló un intervalo de tiempo en específico.

Desacuerdo

Asimismo, Jáquez estuvo en desacuerdo con las opiniones del congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat sobre los supuestos altos salarios de empleados consulares de República Dominicana.

Dijo que conoce algunos casos de vicecónsules que no han iniciado sus labores porque el salario otorgado no es suficiente.

“Yo tengo amigos míos que han sido designados por el actual gobierno que no han podido tomar posesión, porque le pagan a un vice cónsul un salario que redondea los tres mil dólares entre dotación y salario”, aseguró el cónsul.