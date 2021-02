PEPCA revisa los bienes del exministro de Hacienda

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

El exministro de Hacienda en el último periodo de gobierno del expresidente Danilo Medina, Donald Guerrero, deberá volver el lunes a las 3:00 de la tarde a la Procuraduría General de la República para ser interrogado acerca de los montos que contiene su declaración jurada de bienes.

Guerrero acudió ayer a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde fue interrogado por el subprocurador, Wilson Camacho.

Según declaró Guerrero, el interrogatorio fue aplazado para el lunes porque él tenía compromisos pautados ayer a la hora en que se le iba a interrogar.

“Comenzamos a ver los temas relacionados a mi declaración jurada y lo suspendimos para seguir más adelante por el tiempo y yo tenía compromiso ya para esta hora”, dijo a los periodistas a su salida del despacho de Camacho.

Guerrero había llegado próximo a las 5:00 de la tarde a la Procuraduría General de la República atendiendo a una citación de la PEPCA. El fiscal Camacho indagará acerca del manejo de millones de pesos durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Al ser entrevistado por los periodistas a su llegada a la Procuraduría, Guerrero dijo que no sabía las razones de la citación, pero que asistió porque “un amigo me dijo”. Agregó que no recibió la notificación para la entrevista. Guerrero acudió acompañado de su abogado Eduardo Núñez.

El exfuncionario fue citado por la PEPCA para las 2:00 de la tarde de ayer, pero hizo su entrada a la edificación a las 4:45 de la tarde.

Guerrero fue el ministro de Hacienda durante los últimos cuatro años de gobierno del expresidente Danilo Medina.

Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ha sido encargado de finanzas de varios proyectos presidenciales del partido morado.

El ex funcionario también ha trabajado ligado al sector externo en respaldo al PLD y a su dirigencia.

Guerrero ostenta una fortuna que alcanza los RD$768,321,216, según su declaración jurada de patrimonio, en la que no aparecen deudas pendientes de pago.