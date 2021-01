Pfizer no enfrentaría sanciones por posibles retrasos en entrega de vacunas

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Con la aprobación de los diputados, el Congreso Nacional dio el visto bueno el pasado martes para las condiciones de compra de las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica estadounidense Pfizer, y la empresa alemana BioNTech.

El contrato, que es un “pliego de condiciones vinculantes”, establece cómo se daría el pago de los casi 96 millones dólares por las 7 millones 999 mil 875 dosis de vacunas y las responsabilidades de los desarrolladores

Tras esta decisión, LISTÍN DIARIO obtuvo el contrato entre República Dominicana y los proveedores de las inoculaciones, en el que se detallan las condiciones bajo las cuales se estarían entregando el mencionado insumo.

El convenio representaría un hito en la lucha del país contra la pandemia del coronavirus, ya que el producto de Pfizer/BioNTech es, hasta el momento, el único en recibir la luz verde por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso en personas.

Sin embargo, la llegada de estas vacunas está sujeta a varias condicionantes, así como de previsiones que protegen a las empresas provisoras de sanciones, incluso en casos de incumplimientos de entregas.

La de mayor relevancia de estas es la estipula que Pfizer/BioNTech no solo será multado o sancionado en ninguna circunstancia si se presentan retrasos en los envíos de las inoculaciones, sino que tampoco se harán responsables de los mismos.

Detalles de las entregas

En lo que respecta a la entrega, en el documento se estima que el pedido se enviará en lotes cada tres meses, comenzando a partir del segundo trimestre del presente año (desde abril a junio), conforme al cronograma provisional de entregas.

Pero en el documento no se detalla la cantidad que será entregada a República Dominicana cada trimestre, ni por cuánto tiempo se extendería el periodo de envíos.

Este cronograma será proporcionado por Pfizer al Ministerio de Salud Pública, después de la ejecución del pliego de condiciones vinculantes, y estará sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

No obstante, el acuerdo dispone que no se enviarán dosis antes de que los proveedores reciban una aprobación condicional por parte de las autoridades dominicanas, y si se recibe después del 31 de enero, el pedido podría sufrir retrasos debido a ajustes en el cronograma de entregas.

Asimismo, si Pfizer/BioNTech no obtiene la mencionada notificación condicional antes del 30 de septiembre del presente año no estarán obligados a entregar las vacunas conforme al calendario ajustado.

Además, aunque se cumpla con este requisito, el país pudiera recibir menos vacunas de las cantidades acordadas si no hay abastecimiento suficiente.

En este escenario la farmacéutica decidirá sobre los ajustes necesarios “basados en principios justos y equitativos en las circunstancias existentes en ese momento”, de acuerdo con el contrato.

Similarmente si para finales del próximo septiembre no han enviado ni una sola dosis de vacunas “por razones técnicas”, no están obligados a cumplir con el cronograma acordado entre ambas partes.

Retrasos

Que Pfizer/BioNTech pretenda blindarse en caso de retrasos hipotéticos no es sorpresivo, ya que en otros países con los que han acordado se ha atrasado con las entregas acordadas, citando problemas de producción, debido a la gran demanda que existe por su producto, como excusa.

La farmacéutica explicó que sus entregas se disminuirían a finales de enero o a principios del próximo mes, a fin de hacer cambios en el proceso de producción y aumentar el ritmo en las semanas siguientes.

Uno de los casos de este tipo en nuestro hemisferio fue el de Canadá, redujeron temporalmente la cantidad de vacunas enviadas. Por ejemplo en Ottawa, capital de la nación norteamericana, informaron que no podrá recuperar el ritmo de entregas hasta finales de marzo.

Austria recibió un 20 por ciento menos de las vacunas que esperaba para este mes, e Italia incluso decidió demandar a Pfizer/BioNTech por la demora.

Igualmente, a través de un comunicado expresaron que pueden existir fluctuaciones en los pedidos en sus instalaciones en Bélgica, afirmando que esto le permitirá aumentar significativamente las dosis disponibles para marzo.

Esto se combinó con el hecho de que anunciaron a otros países de la Unión Europea (UE), que se retrasarán entre tres y cuatro semanas para entregar las cantidades prometidas.

El domingo pasado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió "transparencia" a las empresas farmacéuticas sobre las razones de los retrasos en la entregas de vacuna contra el COVID-19 anunciados por Pfizer y AstraZeneca, la otra entidad con la que República Dominicana tiene contrato.

Precio

Como está establecido en el acuerdo, el precio total será de 95 millones 998 mil 500 dólares estadounidenses (más de 5,570 millones de pesos dominicanos), para la compra de 7 millones 999 mil 875 dosis.

Empero, el monto del costo podría variar ya que "todos los precios excluyen impuestos", pero incluyen el transporte principal.

La forma de pago consistirá primero en un "anticipo" de US$ 15 millones 999 mil 750 (alrededor de RD$ 928 millones 625 mil 490), calculado a dos dólares la dosis, en cual deberá hacerse dentro de los primeros 15 días siguiente a la ratificación del acuerdo definitivo por parte del Congreso Nacional.

"El anticipo se considerará como un pago anticipado del precio de entrega, tal como se define a continuación. Asimismo, si se obtiene la aprobación regulatoria, en o antes del 30 de septiembre del 2021, pero no hay suficiente abastecimiento para entregar la cantidad total de dosis, el anticipo será de vuelto en forma proporcional por la cantidad de dosis no enviadas", leía parte del pliego.

Tras abonar la referida cantidad, este pasará a ser el pago a los proveedores, al menos 30 días antes, del envío de cada uno de los lotes con las dosis contratadas.

En caso de que Pfizer no pudiera entregar alguna parte de las dosis contratadas "el precio de entrega no sería pagadero o adeudado a los proveedores por las dosis no entregadas".

Primera entrega

A pesar de lo anterior, el presidente Abinader anunció el pasado martes 8 que esperaba recibir de Pfizer unas 25 mil dosis de Comirnaty en el transcurso del mes a forma de “despacho de emergencia”, que todavía no han llegado.

Con este lote las autoridades tenían previsto vacunar a profesionales de la salud y a otros grupos vulnerables frente al virus, aunque el mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña serían los primeros en recibirlas.

Características

La vacuna "Comirnaty” de Pfizer/BioNTech es una de las que posee mejores referencias del campo médico y de agencias sanitarias internacionales.

De hecho durante las fases de estudio durante el desarrollo de su vacuna reportaron que esta inoculación mostró una eficacia superior al 90 por ciento en los participantes sin evidencias previas de infección.

Comirnaty también cuenta con la aprobación del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, señalándola como una mejor opción que la creada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Suero sostuvo que al analizar los niveles de cobertura de las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, las estadísticas de la vacuna Pfizer, se notó por su mayor eficacia para prevenir el virus.

En el documento se explica que la vacuna de Pfizer/BioNTech debe conservarse congelada a una temperatura de -75 grados Celsius. La misma deberá ser descongelada el mismo día que será suministrada, conservándola entre 2 y 8 grados Celsius.

Esta inoculación será aplicada en dos dosis, aunque no se especifica cuanto tiempo se debe esperar antes de recibir la segunda inyección.

Algo temporal

Este pliego de condiciones vinculantes es equivalente a un primer acuerdo, firmado para fijar las condiciones de adquisición de la vacuna, por lo que aún falta por definir el acuerdo definitivo.

Este, según puntualizó el presidente Luis Abinader en su carta hacia el Congreso Nacional, está supuesto a reflejar las principales cláusulas del pliego, y contendrá otras que usualmente se incluyen en contrato de suministro y disponibilidad.

Lo importante es que lo establecido en este pacto preliminar puede variar, y como detalla en uno de sus acápites “las partes reconocer que estas condiciones se proponen como base para concertar un acuerdo definitivo… pero no describen todos los términos y condiciones que se incluirán en el acuerdo definitivo”.

AstraZeneca

El Gobierno dominicano también acordó con la farmacéutica británica AstraZeneca para recibir unas 10 millones inoculaciones, a cambio de 40 millones de dólares (más de 2,300 millones de pesos dominicanos).

En ese contrato se calcula que la entrega de las vacunas se llevaría a cabo dentro del primer semestre de este año, y la misma sería enviada de manera gradual en ese mismo periodo de tiempo.

El primer grupo de vacunas llegaría el 21 de marzo, según el cronograma preliminar de entrega; el segundo, de 800,000, el 21 de abril; un mes después espera otro cargamento con esa misma cantidad, y el 21 de junio siguiente otras 700 mil.

El próximo 21 de julio AstraZeneca mandaría unas 1.9 millones de dosis; 3.9 millones de inoculaciones a mediados de agosto, y otras 1.4 millones en septiembre del 2021.