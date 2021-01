Leonardo Faña solicita licencia como director del IAD para enfrentar acusación de agresión sexual

Santo Domingo, RD.

El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia laboral para enfrentar “sin tropiezos”, la acusación de agresión sexual que pesa en su contra.

En la carta, recibida en el antedespacho de la Presidencia, a las 4:31 de la tarde de este martes, Faña se declara inocente de las acusaciones en su contra.

“Me permito, señor presidente, solicitarle una licencia laboral, para con ello cesante en mis funciones, poder enfrentar sin tropiezos, esta causa política, en la que demostraré mi inocencia, fuere en el plano legal o político”, dice la comunicación.

Asimismo aseguró que el caso que está en manos del Ministerio Público, luego de la denuncia realizada por María Isabel Flores Encarnación, se trata de una “persecución política” sin fundamentos.

“Presidente, nunca me atrevería a manchar el digno gobierno que usted preside, del que hoy soy parte, por la confianza que ha puesto sobre mis hombros, en esas atención me considero inocente y voy a demostrar de manera contundente que esto es parte de la persecución política que por años he recibido”, expresó.

La denuncia incoada contra Faña fue puesta el 18 de enero de este año por María Isabel Flores Encarnación, quien era gerente financiera de la entidad y renunció el pasado 11 de enero.

El Ministerio Público ha ordenado a Faña abstenerse de molestar, intimidar o amenazar por cualquier medio a Flores Encarnación.

El funcionario aseguró que aún no ha sido citado para ser interrogado por el caso y que se enteró a través de un medio radial.