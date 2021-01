Juez impone tres meses de prisión preventiva contra hombre de 29 años que sustrajo niña de 11

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre de 29 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 11 años de edad.

El magistrado Bernardo Coplín García dispuso que el imputado Robert Alberto de la Cruz Cáceres y/o Albert Cáceres sea recluido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria por ese período, hasta tanto el ministerio público concluya con la investigación.

El juez tomó la decisión, tras acoger un pedimento de uno de los fiscales de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes de esa jurisdicción quien alegó que el imputado incurrió en violación del artículo 396 del Código Penal.

Cáceres también fue acusado de delito de alta tecnología, por exponer la imagen de la menor, cuyo nombre se omite por razones legales, en las redes sociales a través de un video puesto a circular por él mismo, para justificar la acción.

En el video se observa al acusado dar su versión de los hechos, alegando que la menor fue quien quiso irse con él.

En una entrevista realizada por una psicóloga adscrita a la fiscalía de esa jurisdicción, la menor declaró que el imputado no la maltrataba ni física ni verbalmente. Dijo que él era su novio y que antes de ella irse a vivir con él tenía una relación de un mes.

“Nosotros estábamos enamorados, y él enamorado de mí, y nos hicimos novio, él me dijo que fuera su novia y yo le dije que sí, él nunca me ha hablado mal, ni me ha dicho que me quiere matar. Yo me fui a vivir con él a la casa de su papá y ahí tuvimos relaciones sexuales”, declaró la menor.