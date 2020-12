Diputado Sadoky Duarte: "Soy incapaz de golpear una mujer"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El diputado Sadoky Duarte, acusado de golpear a una raso de la Policía Nacional, negó los hechos y dijo ser incapaz de golpear a una mujer.

El legislador de Sánchez Ramírez dijo que si tiene que desprenderse de su condición de diputado lo hará para asumir su defensa ante los tribunales de la República.

“Les garantizo que si me demuestran lo que me imputan, ese botón de diputado se lo entrego a la dirección del PRM y renuncio como diputado si me demuestran que cometí los hechos”, dijo el legislador en la sesión de esta tarde.

El diputado Duarte dijo que en ningún momento rozó a la raso de la Policía o tuvo contacto físico con ella. “No le puse la mano, yo no hice nada de eso”, dijo el legislador en la sesión.

El diputado dijo que ha tenido una lucha social constante como dirigente estudiantil y ahora contra la empresa minera Barrick Gold. “He tenido un enfrentamiento y todo eso lacera la Policía que siempre vive persiguiendo, esa es su función. Yo he creado una animadversión por mi actitud responsable ante la Policía Nacional”, dijo.

Dijo que en su comunidad la gente se ha tirado a las calles. “Yo le digo a mi gente, no quiero que alteren el orden, que hagan nada inapropiado”, dijo.

También se refirió a lo que dijo el actual fiscal de Cotuí, que señaló que estaba ocultando y defendiendo narcotraficantes. “Eso es una vulgar mentira”, dijo.

“Le pido a todos, a mi país, estoy dispuesto a que se me investigue, que vaya una comisión a investigar el hecho pero que se me garantice la presunción de inocencia. Acusar a una persona sin antes escucharla vulnera el derecho de una persona”, dijo el legislador.

El legislador dijo que no ha cometido ningún hecho. “Juzgarme sin ubicarme los principios establecidos en su articulo 68 y 69 de la Constitución, obviando la presunción de inocencia y no escucharme para emitir cualquier opinión”, se quejó.

“Yo soy incapaz de ponerle la mano a una mujer. Soy incapaz de salir, ven que no hice ningún tipo de acción que tenga que ver, mucho menos a una mujer. Nunca he tenido ninguna tipificación que lacere a la mujer de República Dominicana. Me aterra que me estén juzgando”, insistió.

Ayer, el presidente de la República, en tono enérgico y con varios golpes en la mesa, dijo que en su gobierno no va a permitir que ningún rango esté por encima de la ley en República Dominicana.

Abinader se refirió a la denuncia de agresión hecha por una agente de la Policía, que acusa al diputado perremeísta Sadoky Duarte.

El mandatario cree conveniente y que lo que procede es lo que hizo la cabo de Policía, que está sometiendo a la justicia al diputado “y lo ve bien”. Dijo que en lo referente al partido no solo está suspendido sino que se va a someter expulsión, como anunciara ayer José Ignacio Paliza, presidente de la organización.

“No hay rango que pueda estar por encima de la ley en este gobierno, eso no lo vamos a permitir”, enfatizó el primer mandatario esta mañana.