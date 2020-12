Fiscal acusa a diputado Sadoky Duarte de proteger a hombre investigado por narcotráfico

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, R.D

El fiscal Francis Valerio declaró este martes que el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadoky Duarte, protegía a un “delincuente reconocido” apodado como “Facobra” al momento de irrumpir en un operativo de la Policía Nacional y agredir físicamente a la agente policial Disleidy Heredia Figueroa.

De acuerdo con el fiscal, “Facobra” tiene orden de arresto por la Unidad de Violencia de Género, y está siendo investigado por el Ministerio Público por la venta y tráfico de drogas y sustancias controladas.

Valerio narró la situación en la que el diputado mostró una “actitud agresiva” e insistía en que las autoridades liberaran a tres personas que se encontraban detenidas en una camioneta por “provocar situaciones”.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la tarde en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde los agentes policiales comandados por el coronel De la Cruz realizaban un operativo de supervisión de negocios para confirmar si estos cumplían con las disposiciones del decreto 628-2020.

El fiscal señaló que cuando estaban próximos a la casa del diputado Duarte observaron que había cinco personas con un perfil “sospechoso”, quienes emprendieron la huida tan pronto como las autoridades mandaron a detener un carro marca Chevrolet en el que uno de los individuos había arrojado un objeto desconocido.

“Nos detuvimos para registrar el vehículo. Una de las personas lanzó un objeto desconocido dentro del vehículo, lo 'laqueó y salieron corriendo. Se escabulleron por el barrio de una casa, le dimos seguimiento porque no teníamos orden para registrar la casa”, expresó.

El fiscal indicó que el legislador apareció en el momento en que se procedía a incautar el automóvil y se percató de que había tres personas detenidas, por lo que le exigió a los policías que “bajaran a esas personas (de la camioneta)”.

Frente a esta petición por parte de Duarte, el fiscal le respondió “diputado ahora no podemos bajársela vaya a la policía ahorita y allá lo hablamos”.

“(…) pues me insultó, me fue encima y el coronel De la Cruz intervino logró evitar la agresión que me iba a inferir”, declaró Valerio.

El magistrado explicó que unos minutos después de que ocurrió la agresión a la agente policial, una desconocida empezó a tirar piedras y botellas desde el patio de la casa, por lo que no pudieron abrir el vehículo y tuvieron que retirarse del lugar.

Sin embargo, la agresión no culminó en la calle Padre Fantino del sector Los Cajuiles, ya que según el fiscal Valerio una hora después el diputado Duarte se presentó en la Policía Nacional y lo amenazó e insultó por no “entregarle los muchachos” que se encontraban detenidos.

“Me dijo que me la iba a ver con él, que me iba a hacer un informe para que me cancelaran y me trasladaran de aquí, que él era un diputado electo por el pueblo por votos y yo era un fiscalito”, agregó Valerio.

Situación del diputado

Al ser preguntado sobre qué acciones legales se tomarán en contra del legislador, Valerio subrayó que en calidad de diputado Duarte tiene privilegio de jurisdicción, no obstante, el MP interpuso una denuncia que será tramitada para los fines correspondientes.

Asimismo la raso de la Policía Nacional que resultó agredida por un golpe en el rostro, Disleidy Heredia Figueroa, depositó el pasado lunes una querella formal contra el diputado Duarte.

Por otro lado José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, expresó que someterá la expulsión de Duarte del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Someteré la expulsión de Sadoki Duarte, diputado al Congreso Nacional, quien agredió ayer a una joven cabo de la PN mientras cumplía sus funciones en horas de la noche. Esta sociedad necesita de ejemplos”, publicó Paliza a través de su cuenta de Twitter.