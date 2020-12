Escándalos de corrupción salpican entornos de Danilo

Guarionex Rosa

Santo Domingo, RD

El escándalo de corrupción en que aparecen envueltos dos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez es tan grande que su sucesor, Luis Abinader, quiso desprenderse de cualquier acusación a su gobierno y reiterar que el tema le corresponde a la justicia.

Para el expresidente Medina Sánchez y el Partido Liberación Dominicana, PLD, se trata de un acontecimiento inesperado por involucrar a personas de la intimidad del ex gobernante y por las enormes sumas manejadas como resultado de negociados con los fondos del estado.

Para curarse en salud, Abinader había dicho desde hace tiempo que su gobierno no se involucraría en la persecución de nadie y que dejaría cualquier tema relacionado a las autoridades de la Procuraduría General de la República, asignada a la jueza Miriam Germán.

Quizás sin conocer el trasfondo de la maraña de corrupción, aunque sus enemigos lo culpan de todo, el expresidente repudió los apresamientos del domingo contra su hermana Carmen Medina Sánchez y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez y otros ocho funcionarios.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Pepca, dijo que al hermano varón se le otorgaron contratos del Estado por RD$4,796.00 millones. Solo la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, le firmó acuerdos por RD$1,500.00.

La operación, llamada por la Procuraduría General como “Operación Antipulpo”, sacó a flote de manera cruda e increíble el supuesto entramado de corrupción que al principio ha envuelto a la OISOE y al ministerio de Salud, en cuyos lugares Medina Sánchez “mandaba”.

El ex presidente Medina Sánchez defendió a sus hermanos y acusó al gobierno de “cobarde y desconsiderado”, una afirmación que al parecer buscaba llevar el caso desde los tribunales a la política. Fueron dos golpes tras el suicidio del partidario César Prieto, al parecer obsesionado con que le allanarían la casa y lo someterían.

Quien ha dirigido las operaciones de Antipulpo es el joven procurador auxiliar Wilson Camacho, sustituto temporalmente durante un par de semanas de la procuradora general, Miriam Germán, quien tomó licencia de dos semanas por razones de enfermedad.

Camacho reveló que al menos cuatro empresas del hermano Medina Sánchez tenían contratos con la Policía Nacional. Las empresas asociadas a Medina Sánchez son hasta ahora numerosas y los montos por negociados convertidos en billetes llenarían una habitación.

Mediante testaferros, según el expediente de la Pepca, Medina Sánchez tenía apartamentos de lujo en torres de la capital y SD Este, así como un parque de automóviles y al parecer considerable efectivo en pesos y dólares.

Contrario al presidente Medina Sánchez que se condujo durante ocho años como presidente con un estilo manso, su hermano es acusado de prepotente. En un edificio donde tiene una oficina los condómines pusieron el grito al cielo por los abusos. Algunos vendieron.

Con el caso de la ODEBRECHT, el develado por la Procuraduría esta semana es el mayor detectado contra los fondos públicos. De una manera u otra los casos de corrupción pendientes involucrarían también a pasados gobierno que no pusieron caso al tema.

Algunos recordarán que durante su presidencia en la Cámara de Cuentas, la doctora Licelott Marte de Barrios, fallecida, denunció que con la corrupción detectada por esa institución se podría construir otra república. Luego de su salida, la CC ha sido muda sobre esos asuntos.

Abinader: no al circo

A raíz del escándalo el presidente Abinader escribió una carta a sus funcionarios en la cual expresa: “Debemos dejar claro con nuestro proceder diario que el dinero público será objeto de la misma protección y nadie podrá gastar ni un solo peso sin consecuencias”.

“La lupa ya estaba puesta sobre nosotros. Y ahora lo estará más. Sobre todo los que estamos aquí. Por eso les reitero mi petición de total y absoluta honestidad y honradez”, precisó el gobernante durante un acto en el Palacio Nacional.

Dijo que su gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del ministerio público. A quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá. Sea quien sea. Yo di mi palabra y así será. Abinader no permitirá que las malas prácticas vuelvan a ser la seña de identidad del gobierno de este país.

Les recordó a los funcionarios del actual gobierno el objetivo de su elección: “mejorar la vida de la gente y dejar un país mejor que el que encontramos, desarrollando nuestro trabajo con honradez, ética y transparencia”. Quizás buscando tomar distancia de la tribulación que pasa el presidente Medina Sánchez y su partido PLD, Abinader afirma: “ Les pido que no generemos un circo de la persecución, ni un espectáculo de la infamia, porque la justicia no es venganza y no podemos por la responsabilidad de los cargos que ostentamos, dividir el país ni polarizarlo”.

El PRM se queda solo

Con el sometimiento de los hermanos Medina Sánchez y muchos antiguos funcionarios de su régimen a los tribunales, los sometimientos de la ODEBRECHT y otros pendientes según dijo el procurador Camacho, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, se quedará solo y sin salpicaduras hasta ahora.

Los casos ocurridos durante el gobierno del doctor Fernández solamente han llegado a la justicia por vía del escándalo de ODEBRECHT, pero se dice que muchos expedientes en la Cámara de Cuentas que no han perimido y que al parecer fueron archivados durante la gestión del procurador Domínguez Brito podrían reabrirse.

Los escándalos de corrupción quizás no lleguen al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, la matriz del PRM, aunque aparte de la quiebra bancaria que afectó mayormente al sector privado y fue a juicio, se cree que hay otros que involucrarían al senador de San Juan, Félix Bautista y el ex ministro de Obras Públicas y tesorero del PLD, Díaz Rúa.

Muy pequeños de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, los partidos menores difícilmente sacarán alguna ventaja significativa si como consecuencia de los sometimientos y condenas, los partidos PLD y PRD perdieran el favor del público.

Abinader, de 53 años, quien asumió el poder el pasado 16 de agosto por un término de 4 años, tiene la posibilidad de optar por la reelección en el año 2024, aunque ya anticipó que no había pensado en esa posibilidad, pese a que sería , si hace un buen gobierno, la mejor carta de su partido.