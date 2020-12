Abinader entrega 72 apartamentos

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader entregó ayer 72 apartamentos que benefician a 340 personas que vivían en situación de vulnerabilidad en los sectores de Los Platanitos, Los Trinitarios I y II, Altos del Parque y Cerros del Norte, en Santo Domingo Norte.

El proyecto Los Platanitos II, con inversión de RD$96,562,588.64, fue iniciado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en la gestión pasada, y forma parte de los trabajos de saneamiento de la cañada Los Platanistos, en esa demarcación.

Los apartamentos fueron construidos en un terreno de 1,315 metros cuadrados, donados por la alcaldía de Santo Domingo Norte, y y cuenta con una planta de tratamiento, parqueos para cada vivienda y agua permanente.

El proyecto está conformado por nueve edificios de cuatro pisos cada uno, con dos apartamentos por nivel. Cada apartamento consta de una sala, comedor, cocina, dos y tres habitaciones y un baño, además de una galería y está ubicado próximo a la entrada del barrio Los Casabes, en la avenida Jacobo Majluta.

El presidente Abinader entregó las llaves junto a Felipe Suberví, dirctor de la Caasd, al señor Francisco Vargas, uno de los comunitarios beneficiados en el proyecto.

Abinader tuvo a su cargo las palabras centrales del acto y destacó la importancia de la obra, la que dijo es el reflejo de que están dando continuidad de Estado a todo lo que estaba iniciado, no importa por cual administración. “Lo que queremos es que los beneficiados puedan disfrutar de sus viviendas”, dijo.

El mandatario expresó también que el gobierno desarrolla un plan nacional para llevar agua a cada hogar del país. “Si no hay agua en una residencia, puede ser la residencia más costasa, si no hay agua no hay calidad de vida y por eso se trabaja con las instituciones que manejan el agua en coordinación con el Ministerio de Salud. porque el agua es parte de la slud”, sostuvo.

Saneamiento cañadas

Abinader aseguró que el gobierno tiene como plan prioritario, sanear todas las cañadas, y con ello, mejorar la calidad de vida de la gente.

Francisco Vargas, al recibir la primera llave en la entrega de los apartamentos, dio las gracias al presidente por mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, y le solicitó la construcción de un cementerio para los munícipes de Santo Domingo Norte al indicar que los

Mientras Felipe Suberví, director de la Caasd, dijo sentirse regocijado por la realización del proyecto, y aseguró que es el reflejo de que los trabajos que desarrolla el gobierno en todo el país, como es el caso de Santo Domingo Norte.

SEPA MAS

Plan para agua potable

Apoyo financiero.

Abinader dijo que ha conversado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para llevar el agua y hacer acueductos regionales para que sean así más eficientes y más económicos para cada dominicano.

Bendición.

La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Juan Barranco, de la parroquia Santiago de la Cruz, Santo Domingo Norte.