Medina revela su última plática con César Prieto

Santo Domingo, RD

El expresidente Danilo Medina dijo que la últi­ma conversación que tuvo con César Prieto fue el 23 de noviembre porque este le llamó y le pidió una cita porque quería verlo.

“Pensé mucho si habla­ba o no, pero creo que de­bo compartir con ustedes mi última conversación con César. El lunes 23 me llamó que quería verme y le dije que viniera. Nos juntamos. Y me dijo que quería agradecerme por haberlo tomado en cuen­ta”, reveló.

El exmandatario hi­zo referencia al agradeci­miento por los puestos que ocupó durante las gestio­nes de gobierno de Danilo Medina.

Agregó que quería ver­lo porque no quería (Cé­sar) que Danilo se sintiera avergonzado de él.

“Me dijo, estoy recibien­do cantidad de informa­ciones que me dicen que mi casa la van a allanar y que me van a detener acu­sándome de corrupción, y le dije: A ti también César, olvídate de eso, que de eso nos están acusando a to­dos”, aseguró Danilo.

César Prieto se suicidó el martes primero de di­ciembre en su residencia. Era esposo de la diputa­da por el Distrito Nacional Sandra Abinader y dirigen­te del Partido de la Libera­ción Dominicana.

Las palabras de Medina quedaron registradas en un audiovisual difundido por Deyanira Gómez, en su cuen­ta en la red social Twitter.

Medina acudió al campo­santo a darle el último adiós a su excompañero del Parti­do de la Libración Domini­cana y cercano colaborador cuando este se desempeñó como Secretario de la Presi­dencia en el primer gobier­no de Leonel Fernández.

Otros cargos

También fue director del Plan Social de la Presiden­cia y superintendente de Electricidad.

Actualmente exfunciona­rios del PLD son investigados por presuntos actos de co­rrupción. Entre 10 apresados hay dos hermanos del expre­sidente Danilo Medina.

Los arrestados son Fer­nando Aquilino Rosa Ro­sa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empre­sas Reformadas (Fonper), quien fue detenido en su residencia en la provincia Santiago.

También el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, y el exdirector gene­ral de la Oficina de Ingenie­ros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francis­co Pagán.

También están Carmen los hermanos de Danilo Magalys Medina Sánchez, exvicepre­sidenta del Fonper, y Juan Alexis Medina Sánchez.

La medida de coerción les será conocida el domingo a las 10:00 de la mañana.