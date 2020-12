Danilo revela su última conversación con César Prieto y asegura éste le dijo que lo iban a allanar

Santo Domingo, RD

El expresidente Danilo Medina dijo que la última conversación que tuvo con César Prieto fue el 23 de noviembre porque este le llamó y le pidió una cita porque quería verlo.

“Pensé mucho si hablaba o no, pero creo que debo compartir con ustedes mi última conversación con César. El lunes 23 me llamó que quería verme y le dije que viniera. Nos juntamos. Y me dijo que quería agradecerme por haberlo tomado en cuenta", reveló.

El exmandatario hizo referencia al agradecimiento por los puestos que ocupó durante las gestiones de gobierno de Danilo Medina.

Agregó que quería verlo porque no quería (César) que Danilo se sintiera avergonzado de él.

“Me dijo, estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que mi casa la van a allanar y que me van a detener acusándome de corrupción, y le dije: A ti también César, olvídate de eso, que de eso nos están acusando a todos”, aseguró Danilo.

César Prieto se suicidó el martes primero de diciembre en su residencia. Era esposo de la diputada por el Distrito Nacional Sandra Abinader y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana.

Las palabras de Medina quedaron registradas en un audiovisual difundido por Deyanira Gómez, en su cuenta en la red social Twitter.

Medina acudió al camposanto a darle el último adiós a su excompañero del Partido de la Libración Dominicana y cercano colaborador cuando este se desempeñó como Secretario de la Presidencia en el primer gobierno de Leonel Fernández.

También fue director del Plan Social de la Presidencia y superintendente de Electricidad.

Actualmente exfuncionarios del PLD son investigados por presuntos actos de corrupción. Entre 10 apresados hay dos hermanos del expresidente Danilo Medina.

Los arrestados son Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), quien fue detenido en su residencia en la provincia Santiago.

También el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán.

También están Carmen los hermanos de Danilo Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, y Juan Alexis Medina Sánchez.

La medida de coerción les será conocida el domingo a las 10:00 de la mañana.