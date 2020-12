Préstamos para casas y vehículos activan sistema financiero

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los usuarios de tarjetas de crédito y préstamos en el sistema financiero dominicano tienen en la Superintendencia de Bancos una entidad dispuesta a mantenerse puertas abiertas, donde encuentran respuestas a sus interrogantes sobre el costo del financiamiento en el tiempo que establecen las entidades de intermediación financiera para pagar el monto de consumo al corte, entre otras inquietudes.

Alejandro Fernández W, actual superintendente de Bancos de República Dominicana, explica en términos financieros el mecanismo correcto del costo que aplican los bancos al pagar por un ahorro como también el que aplican cuando cobran por un monto adeudado al consumir bienes o servicios con un plástico (tarjetas de crédito).

Fernández W. participó en el Desayuno de Listín Diario, encuentro al que asistió en compañía de dos de sus funcionarios: Yuliana Ramón, directora de ProUsuario; y Enmanuel Cedeño Brea, subgerente de regulación e innovación de la entidad supervisora del sistema financiero dominicano. Pidió a los usuarios que se acerquen a las entidades financieras a las que pertenecen para que puedan refinanciar sus compromisos si se encuentran en dificultades, ya que las autoridades han dado todas las flexibilidades necesarias a las personas deudoras.

Una de las inquietudes de los usuarios de tarjetas de créditos ha sido el tiempo de corte del préstamo y cuando temen no cumplir con el préstamo acordado en el caso de deudores, a los cuales les sugiere acercarse a reestructurar, negociar y llegar a acuerdos en el pago de interés, extender el financiamiento, con gracias adicionales, sin que esto afecte su historial de crédito, aunque en el sistema quede registrada la reestructuración. Recalcó que existe una directriz para que todos los bancos lleguen a acuerdos y sean flexibles.

Tarjetas

En el caso de las tarjetas de crédito, el superintendente de Bancos puso de ejemplo que las inquietudes se ven más en estos usuarios, aunque se han consolidado o reestructurado deudas, que ha llevado a los tarjetahabientes a nuevas condiciones de pagos. El costo de la tasa de interés en tarjetas de crédito es de 56% anual y en algunas hasta 60%, dijo. Actualmente, hay un aumento de personas en mora, que es muy importante, ya que de dos millones de dominicanos que tienen algún tipo de facilidad en sus créditos en la banca dominicana hay 300,000 en mora, que no han cumplido con sus pagos regulares y tienen sus cuotas vencidas; y 1.7 millones que sí se han mantenido al día con sus compromisos. Para los usuarios en mora hay facilidad de refinanciamiento y acuerdos, pero si no cumplen saben que vendrá la adjudicación.

En el sistema financiero los préstamos hipotecarios y de vehículos reflejan un buen comportamiento, situación que no pasa igual con las tarjetas donde se observa un crecimiento de plásticos con dificultades, especialmente las usadas para gastos corrientes de subsistencia. La tasa de morosidad ha aumentado en el sistema de 1.7% a 2.1%, recalcó. ¿Cómo se explica el pago al corte?, el funcionario explicó la importancia de que los usuarios aprendan a usar sus tarjetas y conocer el corte del estado de cuenta y a tener sus finanzas en control. Puso de ejemplo a un tarjetahabiente que su plástico corte al 31 de mes y decide abonar un monto importante de su deuda antes del corte, el cual debe comprender que la entidad le cobra sobre el saldo promedio ponderado por el tiempo que le dio uso al dinero del banco. Lo aconsejable es hacer el pago total adeudado cuando llega la fecha de pago. Si un usuario no se siente conforme debe reclamar a su banco, si no está conforme puede ir a ProUsuario y hasta al Comité de Dictamen de la Junta Monetaria.

SEIS EJES

Estabilidad financiera macroprudencial

Con el eje 1 se preservará la estabilidad financiera, luego del Covid-19, y vigilar la solvencia, liquidez y cumplimiento de las entidades reguladas.

Digitalización

Con el eje 2 , se busca aumentar la eficiencia, ampliar la provisión de servicios financieros con nuevas tecnologías.

Eficiencia

El eje tres está enfocado en la calidad y aumento de las capacidades técnicas del personal de la SIB.

Inclusión financiera

El cuarto eje se centra en una mayor inclusión y financiera y acceso a la bancarización formal.

Protección

El quinto eje proteger a los usuarios y promover el alcance de ProUsuario.

Integridad

El sexto eje promueve una mejor supervisión y la disciplina del mercado.