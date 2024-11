Beto Cuevas vuelve fiel a su esencia con dos discos de rock: “No trataría de subirme en el vagón de la música urbana”

Después de un tiempo en silencio, Beto Cuevas está listo para reencontrarse con su público dominicano y regresa a los escenarios con dos nuevas producciones: un álbum acústico, que verá la luz en diciembre, y otro disco de canciones originales a mediados de 2025.

En entrevista con Listín Diario, el legendario artista de rock dijo que esta pausa no ha sido por falta de inspiración, sino un periodo de introspección y trabajo creativo. “Este silencio prolongado que he mantenido ha sido un tiempo de mucho trabajo y de creatividad para mí. A veces es necesario recluirse para poder transformar esas experiencias de vida en creaciones artísticas”, comentó.

Para el artista chileno sus canciones han sido siempre un medio para plasmar sus vivencias y emociones, aunque se permite cierta subjetividad para que cada persona pueda encontrar su propio significado en ellas.

“Me gusta escribir con cierta subjetividad para que mis canciones hablen de tu vida, no solo de la mía. Yo no busco hablar de manera tan concreta; prefiero que cada oyente sienta que puede adaptar la canción a su historia personal”, explicó.

Con una extensa trayectoria en el rock y una voz icónica que marcó una era en la música latina, Cuevas tiene una visión muy clara de su carrera y los géneros musicales que explora y el urbano no es uno de ellos.

Aunque en conversación con este medio valoró la música urbana y dejó claro que respeta a los artistas de otros estilos, él no se visualiza incursionando en ellos.

“Me gusta el género que he venido haciendo, que es el pop rock, pero también a veces hago canciones extremadamente románticas. El hecho que yo venga del mundo del rock ya hacen que cualquier canción que por más suave que sea ya la convierte en rock, pero no trataría de subirme en el vagón de la música urbana porque no es realmente lo que yo hago”, explicó Cuevas.

El músico agregó: “Yo respeto mucho a todos los músicos, no me voy a poner como algunas personas de mi generación que critican abiertamente la música urbana. Yo creo que tienen derecho todos de existir y de hacer lo que sientan siempre y cuando sean honestos, yo siento que eso los hace trascender, pero cada generación y cada quien tiene su forma de expresar sus ideas y su inspiración, pero yo no voy a hacer eso”, enfatizó.

Cuevas calificó de “oportunistas” a los artistas que se montan en la ola de la música urbana solo porque está de moda.

“Es como si yo me pusiera hacer rap; no nací en un barrio en Brooklyn, no nací en Nueva York, que es donde nació el hip hop y todo eso y entonces, tú de alguna forma tienes que tener alguna vivencia que te lleve a eso y que lo haga genuino, lo otro yo le llamo oportunismo y los artistas que tratan de hacerlo de otra manera porque está de moda no se ganan el respeto de las personas que gustan de ese tipo de música”, expresó el cantante, de 57 años.

Sobre el estado actual de géneros como el pop y el rock en la era urbana, Cuevas cree que estos siguen siendo relevantes y que las bandas y artistas emergentes mantienen viva su esencia. “Aunque no sean los géneros más populares, el pop y el rock siguen trascendiendo porque sus mensajes son duraderos. Aquellos artistas que hablan al corazón del público perduran, mientras que otros que solo piensan en la comercialidad pueden desaparecer con el tiempo”, reflexionó.

Y en una industria dominada por la inmediatez de las plataformas digitales, el artista defiende el valor de los formatos físicos, como el vinilo, formato en el que también lanzará su próximo disco acústico, fechado para salir en diciembre.

“Voy a lanzar este disco acústico en vinilo, porque hay una calidez y un cuerpo en el sonido del vinilo que no se encuentra en lo digital. Además, es un objeto tangible que crea una conexión especial con el oyente, algo que es importante para mí”, comentó. Esta preferencia viene de su infancia, cuando solía coleccionar discos junto a su padre.

El 12 de noviembre en el Jaragua

El legendario artista se presentará el próximo 12 de noviembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua con un espectáculo íntimo y emotivo, donde promete un adelanto de su próxima producción.

En sus propias palabras, rinde homenaje a su pasado con La Ley y contiene algunos de sus grandes éxitos con nuevos arreglos acústicos. "Este disco es una especie de tributo al álbum acústico que hicimos en 2001, con el cual alcanzamos una gran popularidad en su época, cuando los discos aún se vendían físicamente".

Beto está feliz de regresar a República Dominicana, un país que siempre le ha recibido con los brazos abiertos y al cual le guarda un cariño muy especial.

Próximo disco

Otro proyecto que tiene entusiasmado al artista es el álbum que sale a mediados de 2025, en el que ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Es u disco de rock, que aún no tiene título, pero sí muchas canciones que “hablan directamente al corazón”.