Hermetismo en miembros del PLD ante el caso de exfuncionarios apresados por corrupción

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R.D.

Varios de los exfuncionarios del poder ejecutivo de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, evadieron a la prensa y no quisieron referirse al tema de los miembros del partido Peledeista que fueron apresados por corrupción y testaferro el pasado domingo.

Muchos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) se encontraban en el funeral del exdirector de la presidencia y exsuperintendente de Electricidad, César Prieto, quien se quitó la vida de un disparo en la cabeza el pasado lunes.

Los miembros del PLD definieron al exdirector como “una persona tranquila y positiva”.

“Es un día muy penoso por la muerte de un compañero y amigo, Cesar Prieto”, expresó Jean Alain ex procurador, quien acudió al lugar para dar sus condolencias a los familiares.

En cuanto al tema que se rumoraba sobre su supuesto impedimento de salida al exterior del país, dijo “Aquí yo que me quedo, no tengo nada que buscar en otro sitio. Yo nací en la República Dominicana, vivo en la República Dominicana y no pienso ir a ningún otro lugar”.

Con respecto a su viaje a Francia expresó que no tiene nada que buscar allá y que en ningún momento ha intentado ir y que no tiene ningún impedimento de salida oficial afirmando eso solo lo puede hacer un juez.

Agregó que esa foto que le tomaron fue del pasado 29 de septiembre.

Jean Alain no se referirió al tema de los acusados de corrupción.

Rodríguez dijo además que está muy tranquilo y dispuesto a acudir al llamado de cualquier autoridad para cualquier tema.

Mientras que Fernando Fernández, exdirector de Aduanas indicó, “Prieto no expresó ninguna idea de lo que pensaba, y dijo que cesar era una persona alegre que no presentaba cuadro de depresión”, dijo.

En cuanto al tema de los exfuncionarios apresados el pasado domingo, dijo “hay que esperar que la justicia fluya y que haga su trabajo”.

Mientras que el diputado de la liberación, Gustavo Sánchez, afirmó que hay mucha conjuntura y considero que la muerte de Cesar tuvo que ver con la forma por parte de la justicia del vamos por todos y todas, por tanto creo que eso lo llevó a tomar esa decisión tan difícil.

Alfredo Pacheco estuvo en el funeral, pero no quiso emitir ningún tipo de opinión a la prensa.

De igual forma Danilo Díaz, exministro de deportes evitó hacer cualquier tipo de declaraciones.

Del mismo modo, Nelson Guillén, obvió la prensa y no ofreció declaraciones.

Mientras que Radhames Camacho solo dijo acerca de los apresados “todo es un debido proceso y hay que esperar, no quiero mezclar una cosa con otra”.

Agregando “hagan ustedes los análisis sobre el tema”.

La Procuraduría general de la Republica realiza investigaciones contra exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina y hasta ahora hay diez exfuncionarios apresados por casos de corrupción administrativa.

Contra Alexis Medina, hermano de Danilo, es sobre quien pesa mayores acusaciones por parte del Ministerio Público, en la Operación denominada por la institución anti-pulpo.