Jean Alain dice que está "muy tranquilo" y dispuesto a acudir a cualquier llamado de las autoridades

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

El ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, acudió la funeraria Blandino donde han expuesto los restos del exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) César Prieto, quien presuntamente se suicidó el martes.

Lamentó la muerte “del compañero y amigo César Prieto”, y dijo que se quedará en el país porque no tiene nada que ocultar.

“Aquí yo que me quedo, no tengo nada que buscar en otro sitio. Yo nací en la República Dominicana, vivo en la República Dominicana y no pienso ir a ningún otro lugar”, dijo.

Con respecto a Francia, expresó que no tiene nada que buscar allí, que en ningún momento ha intentado ir, y que no tiene ningún impedimento de salida oficial, que eso solo lo puede hacer un juez.

Rodríguez agregó que está muy tranquilo y dispuesto a acudir al llamado de cualquier autoridad.

El país vive un momento de investigaciones contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y han sido apresados dos de sus hermanos. En total hay 10 exfuncionarios apresados.

Contra Alexis Medina, hermano de Danilo, es sobre quien pesa mayores acusaciones por parte del Ministerio Público, en la Operación Anti-Pulpo.