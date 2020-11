Tribunal rechaza pedido del MP de incluir testimonio de Marcos Vasconcelos en juicio Odebrecht

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron una solicitud que les hizo el Ministerio Público de que sea incorporado el testimonio del gerente de Odebrecht en la República Dominicana, Marcos Vasconcelos Cruz, como prueba en el juicio seguido a los 6 acusados de los sobornos que admitió pagar la constructora en el país por 92 millones de dólares.

El Ministerio Público había solicitado al tribunal la inclusión de esa nueva prueba, con el propósito de que el ejecutivo de la constructora brasileña aclarara sobre las declaraciones que dio el empresario Ángel Rondón el pasado jueves, de que a lo sacaron del país y no lo entrevistaron aquí porque si lo hacían se caía el gobierno de Danilo Medina y el sistema político dominicano.

El MP quería esa prueba testimonial, a fin de que se pueda aclarar al empresario el significado de la palabra gobernante que aparece en las delaciones del ex ejecutivo de Odebrecht, dado que el imputado dijo que no sabía a qué se refería.

La defensa de los imputados se opuso a las pretensiones del ministerio público, argumentando que era extemporánea y que no se trata de elementos nuevos.

La solicitud fue presentada en la audiencia, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó una solicitud del ministerio público que pretendía se le permitiera interrogar al empresario Ángel Rondón tan pronto concluyó su participación en el juicio, pese a que éste se negó a responder preguntas en esta etapa del proceso penal.

Sobre esa solicitud, la jueza presidenta del Tribunal, Giselle Méndez, señaló que el imputado no está obligado a declarar, por lo que argumentó que no resulta procedente someterlo a interrogatorio por encima de su voluntad de no hacerlo, al interpretar disposiciones constitucionales y legales.

La solicitud del interrogatorio fue hecha por el titular de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa (Pepca), Wilson Camacho, que recibió el rechazo tanto de Rondón como de sus abogados Luis Minier y Letizia Lorenzo.

El MP sometió un recurso de oposición en contra del fallo del tribunal, que fue adoptado a unanimidad.