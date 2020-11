Telefónicas desconocen el alcance del acuerdo "Red Limpia"

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecno­logía (Comtec) informó que se encuentra a la espera de recibir el acuerdo Red Lim­pia, de manos de las autori­dades dominicanas, para co­nocer su alcance y evaluar el eventual impacto de su im­plementación en el contexto operativo del sector de las te­lecomunicaciones.

Respecto a las implica­ciones del sector tras la fir­ma del acuerdo Red Limpia suscrito por el Estado domi­nicano con Estados Unidos, la directora ejecutiva de la Comtec, entidad que agrupa a las principales prestadoras de servicios de telecomuni­caciones en el país, dijo que no pueden conocerla.

Claudia García, directo­ra ejecutiva del Comtec, ex­presó que ni la asociación ni su membresía, tienen cono­cimiento de los términos y condiciones del acuerdo Red Limpia.

Comtec agrupa a las pres­tadoras Claro, Altice y Wind Telecom, además de dos te­nedoras de infraestructuras.

Durante su reciente visi­ta al país el subsecretario de Estado de Estados Unidos de América, Keirh Krach, junto con el canciller dominicano Roberto Álvarez, firmaron el ingreso de República Domi­nicana al grupo de más de 50 naciones que conforman la Red Limpia.

Esta red agrupa además a 170 empresas de telecomuni­caciones limpias y un alto nú­mero de empresas globales de alta tecnología.

Los países firmantes asu­men el compromiso de prote­ger sus redes, para que la tec­nología 5G no se convierta en una amenaza a sus sistemas de seguridad nacional.

De acuerdo con un docu­mento oficial publicado por la embajada estadounidense en el país, tanto Krach como el canciller Álvarez convinieron en asegurar las infraestructu­ras de telecomunicación y ga­rantizar la cadena de sumi­nistro de tecnologías seguras, basadas en normas confiables de tecnología digital acepta­das internacionalmente.

Estados Unidos contra la República Popular China

Actualmente, la tecnología 5G proveniente de la República Popular China, mediante las empresas Huawei y ZTE, las que han sido blanco de críti­cas del Gobierno del presiden­te Donald Trump que consi­dera no es confiable o no han acordado usar proveedores confiables. Trump indicó re­cientemente que la Red Lim­pia busca que la información privada no termine en manos del Partido Comunista de Chi­na. La Red Limpia no usa ni transmisión, ni almacenaje no confiable de tecnología infor­mática Huawei y ZTE.

El subsecretario de Esta­do de Estados Unidos dijo en el país que la participación de República Dominicana en la Red Limpia allana el camino para el incremento de las in­versiones del sector privado estadounidense y fortalece las garantías mutuas para socios de la región y de otras partes del mundo con ideas afines.

El canciller Álvarez, de acuerdo con el documento de la embajada estadounidense en el país, dijo que es crítico que los datos que viajan a tra­vés de infraestructura 5G de República Dominicana estén seguros.

Entre los países firman­tes figuran Albania, Austra­lia, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Israel, Japón, Letonia, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovenia, Suecia, Taiwán, Reino Unidos, Vietnam y Esta­dos Unidos.