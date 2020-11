Rondón revela Jean Alain le propuso involucrar al PRM y que delaciones tumbarían gobierno de Danilo

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El juicio que conoce el Pri­mer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los seis imputados por los so­bornos de 92 millones de dólares que la construc­tora brasileña Norberto Odebrecht admitió haber pagado en República Do­minicana, para conseguir contratos millonarios de obras entre los años 2001 y 2014, entró ayer en la fase de declaratoria de los acusados, una oportuni­dad para defenderse.

El primero en agotar un turno, alrededor de las 2:30 de la tarde, fue el em­presario Ángel Rondón, quien dijo que al gerente general de Odebrecht en la República Dominicana, Marco Vasconcelos Cruz, lo sacaron del país porque si las autoridades lo en­trevistaban aquí “hubie­se tumbado al pasado go­bierno de Danilo Medina y al sistema político”.

“Esas delaciones no fue por casualidad que se hi­cieron hasta el 2012, no fue por casualidad que a Mar­co Cruz lo sacaron del país en diciembre (de 2018 ); usted sabe por qué sacaron a Marco Cruz del país, por­que si hubiesen entrevistado a Marco Cruz y no lo dejan salir, Marco Cruz no hubiese tumbado (sólo) al gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado al sistema político nacional, porque si en el país hubo soborno y yo se los dije a él (procurador Jean Alain Rodríguez), Marcos Cruz lo sabe”, aseguró.

Lo que propuso Jean Alain contra líderes del PRM

Sostuvo que el exprocura­dor Jean Alain Rodríguez le pidió hacer un acuerdo, siendo parte de este que acusara a dos o tres del Par­tido Revolucionario Moder­no (PRM), algo que él afir­ma haber rechazado.

Precisó que en sus dela­ciones, Vasconcelos Cruz señala a 28 personas, pero estas no fueron incluidas en el expediente. Rondón no las identificó. Manifestó que sabía que el ejecutivo de la empresa brasileña es­taba haciendo un acuerdo de lenidad en Brasil.

Reveló que cuando es­tuvo preso en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, cumpliendo prisión pre­ventiva, sentó al imputado Andrés Bautista y a Temís­tocles Montás, este últi­mo excluido del caso, para advertirles sobre las con­secuencias de los someti­mientos que suelen hacer las autoridades de turno a los funcionarios salientes.

“Les dije que si siguen con la práctica de que cada gobierno que entra va a sa­lir a hacerle lío al que sale, esto se va a joder”, sostuvo, durante su intervención en el juicio.

Apuntó que en los 16 proyectos a cargo de Odebrecht, desde el 2002 al 2014, recibía el 2 por ciento de honorario, pe­ro que a partir del contrato para la construcción de la planta hidroeléctrica Punta Catalina le fue reducido al 1 por ciento.

Dijo que por los sobornos recibidos por él, los demás imputados no le han ingre­sado un centavo ilegal en sus arcas

Indicó que el ministerio público presentó medida de coerción con las informa­ciones que él le suministró cuando fue interrogado, pe­ro deploró que le agrega­ron que fue para sobornos a funcionarios y legisladores, lo que asegura no haber di­cho.

Rondón: Los del MP

”aportaron poca cosa”

Rondón, principal acusado en el caso de los sobornos, inició su intervención seña­lando su convencimiento de que los representantes del ministerio público presen­tes ayer en la sala, el procu­rador especializado de Per­secución de la Corrupción Administrativa, Wilson Ca­macho, y el fiscal Milcíades Guzmán, no fueron los ar­tífices de la acusación con­tra los implicados en el ex­pediente Odebrecht.

“Después que los he visto li­tigando a ellos, conversan­do y defendiéndose, sé que ellos no tuvieron ninguna participación en la elabo­ración de este expediente; ellos tienen un gran pro­blema ahí, defender lo in­defendible, porque des­pués que los he visto a ellos, aportaron poca cosa”, pre­cisó, advirtiendo de que lo hacía en beneficio de esos representantes del ministe­rio público.

EL JUICIO

Cargos contra el imputado

La acusación.

A Rondón Rijo, el mi­nisterio público le atri­buye haber recibido casi 1,000 millones de pesos y más de 2 millones de dólares por alegadas ac­ciones delictivas en per­juicio del Estado, a tra­vés de sobornos por 92 millones de dólares que admitió haber pagado la empresa Odebrecht.

Está acusado de lava­do de activos al recibir, transferir, ocultar y en­cubrir el dinero produc­to de actos ilícitos, cons­titutivos de soborno y otros delitos.

El juicio fue recesado a las 5 de la tarde para el próximo lunes, a las 9 de la mañana. Continua­rá con la intervención de Rondón, quien dispon­drá de una hora para concluir intervención.