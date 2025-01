Cristhian Adames: “Lo importante conmigo es la comunicación”

Tras fallar dos intentos de toque de sacrificio, Cristhian Adames pudo ajustar y conectar un triple de dos carreras para asegurar el triunfo de los Tigres del Licey con pizarra de 6-1 ante las Estrellas Orientales en el partido del viernes por la noche en la continuación del Round Robin del torneo de béisbol otoño-invernal.

“Conmigo lo importante es la comunicación. Desde el año pasado me dicen cuál es el rol por el que estoy aquí. Es parecido a lo que hacía en las Grandes Ligas por lo que creo que me he adaptado más rápido. Me siento bien donde me necesiten”, dijo en su conversación con los medios de comunicación luego de partido.

Adames refuerza por segunda temporada seguida a los Tigres en el Todos Contra Todos tras ver acción durante la serie regular con su equipo original, los Toros del Este.

“Al igual que el año pasado creo que me escogieron porque vieron algo en mí durante la temporada que podía aportar y ayudar a ganar partidos”, añadió en cuando a su escogencia por parte del equipo bicampeón de la liga dominicana de béisbol.

Reveló que la jugada desde el principio era el toque de bola, pero que pudo hacer los ajustes para pegar el importante batazo que aseguró la victoria de los Tigres, la sexta en ocho partidos del Round Robin que los afianza en la primera posición.

“El toque estaba mandado desde el dugout. Nunca quieres fallar, el trabajo era tocar, pero se me dio el chance y pude conectar el batazo. Vengo preparándome fuerte para cuando me toquen estas oportunidades”, agregó Adames.

Explicó que tanto él como Gustavo Núñez no es que sufren alguna “transformación” en el Round Robin si no que ponen un poco más de enfoque ya que es una época del año en la que todo cuenta.