Leonel Fernández: "Fuerza del Pueblo no tendrá grupismo ni la OTAN"

Javier Flores

Santo Domingo Este, RD

El tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, exclamó este lunes que la reforma constitucional realizada en el 2015 por el exmandatario Danilo Medina es una "mancha imborrable" que nunca saldrá de la mente de los dominicanos.

"La reforma del 2015 es una mancha en la Constitución, es una mancha política y por esa mancha estamos aquí hoy hablando como presidente de la Fuerza del Pueblo. Esa reforma constitucional es una mancha imborrable en la democracia", expresó Fernández durante su discurso en el acto que dio inicio al "Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch".

El presidente de Fuerza del Pueblo también dijo que uno de los objetivos de ese partido será defender la Constitución dominicana.

"La Constitución es la que nos permite hablar, la que nos permite estar aquí, la que nos permite expresarnos... por eso uno de los objetivos de la Fuerza del Pueblo será defender la Constitución de la República a toda costa", añadió el exmandatario.

Fuerza del Pueblo no tendrá grupismo ni ‘Otan’

Durante su discurso, Fernández expresó que en ese partido no habrá "grupismo" y que las normas que se decidirán durante el congreso serán las que determinarán los estatutos.

"Hay muchas cosas que la Fuerza del Pueblo es pero hay otras que no hará... en la Fuerza del Pueblo no habrá grupismo, no habrá Otan. Todos el mundo podrá aspirar para cargos internos dentro del partido, para cargos de elección popular pero respetando las reglas y el que no se someta a ellas que me escuche bien porque desde la Fuerza del Pueblo, es pa’ fuera que van", añadió Fernández.

Recalca son segunda mayoría política

Fernández también recalcó durante su alocución que la Fuerza del Pueblo se ha convertido en la segunda mayoría política a tan sólo un año de su fundación.

"A apenas un año de nuestra fundación, la Fuerza del Pueblo se ha convertido en la segunda mayoría política. Sin recursos, sin oportunidades y hoy tenemos regidores, tenemos senadores y a partir del pasado domingo, tenemos alcalde luego de la inclusión del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán", dijo el líder de esa organización política.

Después de ganar en las elecciones de julio pasado, los senadores Dioni Sánchez y Félix Bautista, que fueron candidatos en la boleta del expartido oficialista, pasaron a Fuerza del Pueblo. Por esa decisión se disputa la segunda mayoría del Senado de la República para definir quién ocupará ese curul en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Fernández y su Fuerza del Pueblo designaron a Bautista Rojas (Bauta) como el representante de esa posición, mientras que el PLD propuso a José del Castillo Saviñón.