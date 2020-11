Abinader afirma elección miembros JCE fortalece la institucionalidad

Florentino Durán y Javier Flores

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader dio ayer el visto bueno a los miembros que conformarán la nueva Junta Central Electoral (JCE), seleccionados el miércoles por el Senado, al considerar que la decisión fortalece la intitucionalidad del país.

“Estamos fortaleciendo la institucionalidad, nuestro objetivo es fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana, y eso va en esa dirección”, expresó el mandatario cuando se le preguntó su parecer sobre la selección de los nuevos integrantes de la JCE durante la inauguración en Bávaro del hotel Secrets Royal Beach Punta Cana.

El Senado acogió ayer al expresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, como nuevo presidente de la JCE,y estará acompañado de Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Rafael Vallejo Santelises y Patricia Lorenzo Paniagua.

Esta nueva JCE sustituirá al pleno compuesto por Julio César Castaños Guzmán, presidente; Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín y Henry Mejía.

Uno de los aspirantes que fue excluido de la terna para conformar el pleno de la JCE fue Eddy Olivares, no obstante haber sido propuesto durante la sesión por el bloque de senadores del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en todo momento objetó la elección de Jáquez Liranzo.

Exclusión de Olivares

Ayer precisamente Olivares, quien fue miembro del pleno de la JCE en el período 2010-2016, afirmó en una rueda de prensa que su exclusión fue una decisión “presidencial”, y no netamente disposición del Senado.

“Gracias a los senadores a quienes les fue impedido la libertad de votar por mí, debido a la arbitraria y discriminadora decisión presidencial de excluirme de las ternas”, expresó.

Olivares, exvocero del expresidente Hipólito Mejía, aseguró estar preocupado por la “separación de poderes”, y la intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones de la Cámara Alta del Congreso Nacional.

“No haber sido seleccionado presidente de la JCE no me preocupa. Nunca he estado obsesionado con serlo. Lo que sí me preocupa es el grave daño que la infame intromisión, vista por todos, del Poder Ejecutivo en las funciones del Senado de la República, le ha causado a la institucionalidad democrática”, agregó .

“En realidad, no se toma en cuenta el desempeño de los aspirantes en las entrevistas, lo que, por lo tanto, constituye un engaño, debido a que la decisión la toman, exclusivamente, los principales líderes políticos o una parte de ellos. Se trata de una tomadura de pelo a los ciudadanos que en nada ayuda a la democracia ni a la imagen del Congreso Nacional”, se quejó Olivares.

Ayer también el presidente de la comisión especial del Senado que tuvo a su cargo las evaluaciones, Ricardo de los Santos, aseguró que la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue la que determinó que Olivares no debía ser miembro del órgano electoral por sus vinculaciones con el partido de gobierno.

“Nosotros por respeto a su capacidad, a su trabajo, entrega, a su dedicación, decidimos mejor dejarlo excluido ya que no había forma de que él fuera escogido, porque fue una decisión de la Comisión Ejecutiva del PRM”, indicó.