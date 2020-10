RD encabeza las estadísticas en quemaduras por electricidad a nivel mundial

Santa Marte

Santo Domingo, RD

República Dominicana encabeza las estadísticas de personas que sufren quemaduras provocadas por conexiones eléctricas a nivel mundial.

El dato fue revelado por el cirujano Eddy Guillermo Bruno Vizcaíno, responsable de la Unidad de Quemado del Hospital Ney Arias Lora, quien asegura que alrededor de un 22 y un 27 por ciento de las personas que reciben por quemaduras son por electricidad.

“En ningún país del mundo se queman tanta gente por electricidad como aquí”, dijo.

El país solo cuenta con dos unidades de quemados, la pediátrica Thelma Rosario, ubicada en el Hospital Infantil Cabral y Báez, en Santiago, y la unidad para adultos en Santo Domingo, que pertenece a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar (Morgan), pero que actualmente funciona en el Ney Arias, a donde fue trasladada para dar paso a la reconstrucción de ese centro.

El doctor Arias Lora dijo que se decidió trabajar en esa unidad prestada para no dejar al país sin ofrecer ese servicio, debido a la considerable cantidad de personas que sufren quemaduras.

“Nosotros recibimos entre mil 600 y 1,800 emergencias térmicas al año y de esa cantidad el promedio de ingreso es entre 165 y 170 pacientes”, sostuvo. El mayor porcentaje de quemaduras se produce por flama (llamas), alcanzando alrededor de un 47 por ciento. Mientras que la mortalidad ronda el 26 y 27 por ciento del total de los afectados con quemaduras, logrando recuperarse el resto.

Asisten a los pacientes haitianos

El especialista atribuyó la alta cifra a que en Haití no hay unidad de servicios de quemados, lo que obliga a los pacientes con esa situación a trasladarse al país para recibir tratamiento.

“Nosotros le damos servicios a la isla entera, porque el paciente que tiene recursos en Haití lo traen para acá, y de muchas islas de las Antillas, como Curazao, también los traen para acá”, afirmó Bruno Vizcaíno.

¿Está el país preparado para dar respuesta a pacientes con esa necesidad?

Ante esta interrogante, el especialista entiende que sí, al considerar que no se necesitan muchas unidades de quemados, sino que la gente no se queme, “lo que hay que preparar es la prevención, que es lo que nosotros no tenemos”.

A su entender, el gran problema es la prevención, que la gente no sabe qué hacer ante un fuego.

“No saben cómo almacenar combustibles, no hay régimen para que una persona no se suba a un poste de luz a robarse la energía, y eso tiene una razón, nosotros somos uno de los países con la tarifa de energía más cara y con el ingreso per cápita más bajo. Entonces cuando a ti te llega una factura de siete mil u ocho mil pesos y tú lo que ganas son cinco, tiene que robarte la luz obligado, y eso es un problema”, indica.

Equipo

Para dar asistencia a un paciente con quemaduras se necesita un equipo de especialistas que debe estar integrado por internistas, intensivistas, cirujanos, cardiólogos, endocrinólogos, anestesiólogos, fisiatras, psicólogos y psiquiatras, ya que el paciente quemado es polifactorial.

“Todas las especialidades tienen que ver con un quemado, porque las quemaduras se convierten en una enfermedad prácticamente sistémica, porque cuando un paciente se descompensa entran una serie de factores que influyen y necesariamente deben intervenir esos especialistas”, explica Bruno Vizcaíno.

Costo

El costo por día cama de un paciente quemado sale en 44,600 pesos aproximadamente y según el especialista más que una mayor cantidad de recursos para dar respuesta a las necesidades que presentan, se debe bajar la cantidad de personas afectadas y que esto solo se logra con la prevención y la educación de la ciudadanía.

En la actualidad la unidad que dirige cuenta con 14 especialistas, pero entienden que para operar con mayor calidad se necesitan entre 25 y 30.

Al día de hoy en la unidad hay 14 pacientes ingresados, dos de ellos en salas que no son destinadas para esos fines, porque el centro solo cuenta con 11.

El doctor Bruno sostuvo que la unidad que actualmente está en construcción en el Luis Eduardo Aybar contará con unas 20 camas, lo que considera suficiente para dar respuesta a las necesidades que se presenten en el país en materia de quemados.

Sobre la explosión en Licey al Medio

Doce personas es el saldo de muertes, a la fecha, por la explosión en la planta envasadora de gas propano COOPEGAS, ocurrida el pasado 3 de octubre. Entre las víctimas mortales hay seis integrantes de una familia que residía cerca de la estación.

Investigadores del gobierno han determinado que hubo un mal manejo en el mantenimiento de la planta y han prometido que someterán a sus dueños ante la justicia.