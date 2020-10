José Tomás Pérez pide no ser reelegido al comité político del PLD para abrir espacio a nuevos liderazgos

Santo Domingo, RD.

José Tomás Pérez le pidió a los miembros del comité central del Partido de la Liberación Dominicana que no se le tome en cuenta para la próxima elección de los miembros del comité político que deberá realizar esa agrupación política.

Pérez dirigió la carta al presidente del partido, Temístocles Montás, donde dice se ha sentido honrado de pertenecer a ese organismo.

Deja claro que no se trata de una renuncia de la organización político y por el contrario que continuará sirviendo donde el partido lo considere necesario.

Aquí la carta completa con su decisión:

Después de 20 años de militancia política en el comité político de nuestro partido, he decidido solicitar a los honorables miembros del comité central que no se me tome en cuenta para la elección de los nuevos miembros de tan prestigioso órgano de dirección.

Me he sentido muy honrado y satisfecho de haber pertenecido por tanto tiempo a un Comité Político que con sabiduría supo conducir nuestro partido al escenario de grandes victorias electorales y a la instalación de gobiernos que han transformado radicalmente nuestra sociedad, dejando a las nuevas generaciones un legado de logros y realizaciones sin precedentes en la historia de la República Dominicana.

Esta decisión no es una renuncia a mis derechos y derechos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Si ustedes lo consideran pertinente, sería un gran honor para mí seguir participando como un miembro pleno más del comité central y poder asumir desde allí las responsabilidades que me encomiendo el partido.

Con sentimientos de consideración y estima,

Les saluda atentamente,

José Tomás Pérez