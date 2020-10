Juan Francisco Núñez, de un destacado analista al suicidio

Javier Flores

Santo Domingo Este, RD

La mañana del miércoles pasado, Juan Francisco Núñez Leonardo se levantó y realizó toda su rutina normal para llegar a su trabajo, ubicado en el piso 7 de las Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, mejor conocido como El Huacal.

Con una camisa manga larga color azul, pantalón de vestir y zapatos negros, Juan Francisco llegó a su trabajo luego de que su esposa Lucia lo dejara allí. Subió al piso 7 y saludó a todo el personal, pero en está ocasión siguió hasta el piso 14 y allí grabó un extraño video.

“Si, buenos días. Es una decisión difícil la que voy a tomar”, así empezaba Núñez el video de los que presumiblemente fueran los últimos 43 segundos de su vida.

El suicidio nunca parecía una opción para él, ya que según sus allegados se veía como una persona que vivía “feliz” y siempre mostraba una sonrisa cuando iba a visitar a su suegra, además de que tenía un buen trabajo y una buena casa.

“Quizás no es la mejor decisión, no tengo problemas personales, no tengo problemas económicos, no tengo deudas, no tengo problemas en mi familia”, eran los siguientes enunciados que seguían en el video que cada vez más daba indicio de que ese día sería la última vez que alguien lo viera con vida.

En los alrededores de la comunidad denominada “Brisa 7” ubicada justo en medio de la autopista San Isidro y la avenida Ecológica, los residentes siempre veían a Juan Francisco como una persona “amable, tranquila y correcta”.

“Ese hombre siempre venía aquí, siempre con un buen semblante. Nunca se portó mal, casi nunca levantó la voz”, decía uno de aquellos que atendían el colmado más cercano que tenía la residencia del fallecido.

A simple vista pareciera que Juan Francisco vivía un buen estatus. Graduado de Administración de Empresas y Contabilidad y con un máster en Finanzas, su carrera parecía apenas despegar, además llevaba casi dos años laborando en el departamento de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda.

Pero quizás era el ritmo de trabajo que llevaba lo que le atormentaba, mientras en el audiovisual la frase “no tengo ningún tipo de problemas, solamente tengo muchos estrés” reforzaba aún más esa teoría.

De acuerdo con Lucía, su pareja por más de 16 de años, durante las últimas semanas, Núñez llegó al punto de no poder conciliar el sueño debido las nuevas exigencias y mandatos que le imponían en el Ministerio.

Reveló que, incluso, había pensado en renunciar del trabajo pero que se lo impedían ya que era un “buen analista”.

“Perdónenme por lo que voy hacer. Cuiden de Lucia y de mi mamá”, culminaba el video de Juan Francisco grabado en su celular antes de decidir acabar con su vida y lanzarse desde el piso número 14.

“Aquí estamos consternados, ninguno de nosotros esperaba que ese hombre hiciera algo como eso, porque nunca se le vio señales de eso. Todos por aquí estamos atónitos”, decía una señora que residía justo al frente de la casa en donde vive la madre de su esposa.

Lucia describió a su esposo como un hombre correcto con su trabajo y muy “organizado” con las labores que realizaba.

Juan Francisco será sepultado este viernes en su natal Loma de Cabrera, Monte Cristi.