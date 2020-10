El Torito sobre los nuevos impuestos: No apoyo nada que vaya en contra de la gente de mi país

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito), habló este lunes acerca del sometimiento del proyecto de ley del Presupuesto Nacional del 2021, que busca aplicar nuevos impuestos en el salario de navidad y algunos servicios contratados en línea como Airbnb, Spotify y Netflix.

Acosta externó su solidaridad con el mandatario Luis Abinader, de quien entiende tiene buenas intenciones para el país, pero indicó que no va apoyar nada que esté en contra del pueblo dominicano y esto incluye imponer a los ciudadanos “más cargas impositivas” que no puedan llevar.

“Quiero expresar mi solidaridad y mi apoyo hasta el final al presidente Luis Abinader, lo apoyo porque creo en él, porque se de las buenas intenciones que tiene, ahora bien, no apoyo nada que vaya en contra de la gente de mi país, sobre todo de aquellos hombres y mujeres que no están generando dinero en este momento porque no tienen un trabajo”, indicó el senador en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En tanto, el también merenguero dominicano, pidió al presidente que tome en cuenta la situación que atraviesan las familias y ciudadanos dominicanos que no tienen empleos e indicó que “con el coronavirus es más que suficiente”.

El Torito también se dirigió a los ciudadanos que convocaron a una manifestación en la Plaza de la Bandera, este lunes, a los que pidió que suspender las actividades que los exponen al contagio del virus, solicitándoles, de igual forma, que le den tiempo y oportunidad a los gobernadores, de organizar y recapacitar esta medida que aún no ha sido concretizada.

Al igual que Héctor Acosta, otros miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), han expresado su opinión y rechazo, ante este proyecto.

Faride Raful, senadora por el Distrito Nacional manifestó su oposición y advirtió que el Congreso Nacional tiene la suficiente independencia para modificar el proyecto que envió el Ejecutivo.

De igual forma, el senador Antonio Taveras, por Santo Domingo, sostuvo que a los pobres y a la clase media no se les puede pedir más sacrificios, aunque consideró que cualquier impuesto será transitorio.

Asimismo, el diputado del PRM por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas, pidió se retire del presupuesto el gravamen que busca cobrar 3 % por utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras.

Además de un impuestos que incluyen uno a los servicios digitales como Netflix, AirBNB o Amazon Prime.

También establecer el cobro del impuesto sobre la renta al salario de navidad, o sueldo 13. Esto implicaría una modificación al Código de Trabajo del país.

La legislación dominicana establece el pago del impuesto sobre la renta a todos los salarios que sobrepasan los RD$33,326.

Además se plantea un impuesto temporal a las empresas e instituciones, sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que obtuvieron “ganancias extraordinarias” durante el período de la pandemia producto del Covid-19.

Este establece que la tasa de la contribución será de un ocho por ciento aplicable sobre el monto de las "ganancias extraordinarias" obtenidas durante el año 2020.