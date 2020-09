Victor Suarez echa para atrás renuncia al PLD y dice Danilo manejó situación con humildad

Rosmery Méndez

Santo Domingo, RD

El diputado por la provincia de Santiago, Víctor Suárez Díaz, reconsideró este viernes las declaraciones emitidas el pasado del martes y decidió no renunciar del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Suarez Díaz había enviado su carta de renuncia al presidente en funciones del PLD, Temistocles Montás pero este no la aceptó y le pidió al legislador que reconsiderara su decisión.

Luego de esta petición, el diputado optó no volver a presentar la carta y atribuyó las declaraciones realizadas, a través de su cuenta de Twitter, al “calor del momento” y que se siente aún más comprometido con el partido.

“La verdad que yo me sorprendí cuando me llamaron porque yo nunca había visto de todo los que se han ido y no los han llamado. Cuando lo hicieron que me dijeron que no me aceptaban la renuncia y que viniera acá para conversar, de verdad que me hace comprometerme aún más con mi partido y con el liderazgo del presidente Medina, quien ha manejado de manera humilde esta situación”, expresó Suarez a los miembros de la prensa luego de su reunión con Montás en la casa nacional del PLD.

El diputado agregó que no le interesa formar parte de ningún comité y que solo trabajará en beneficio del PLD.

En la tarde del martes, el diputado dijo “adiós” al partido alegando que no puede pertenecer a una entidad cuyo dirigente sea un “dictador”.

“Saliendo de una reunión con una comisión PLD encabezada por Danilo Medina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza. Seguiré siendo un diputado de mis electores de Santiago”, posteó Suárez en su cuenta de twitter.

El diputado agregó que renunciaba al partido y a todas las funciones que ejercía en esa entidad política.

“Renuncio a mi condición de miembro comité central PLD a miembro del intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base.; además a mi condición de vive secretario de asuntos Juridicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós Pld”, puntualizó Suarez.